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Тухель — главный фаворит на пост главного тренера Баварии

Мюнхенский клуб определился с кандидатурой нового наставника команды

  • 29.09.2017 13:04
  • 767 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
© ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель

44-летний экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель может возглавить мюнхенскую «Баварию».

Специалист является одним из главных претендентов на тренерское кресло клуба после отставки 58-летнего итальянца Карло Анчелотти.

Исполняющим обязанности наставника «Баварии» назначен 40-летний Вилли Саньоль, ранее бывший помощником Анчелотти.

После того, как Тухель покинул «Боруссию» Д минувшим летом, он до сих пор остается без команды.

Источник — Sky Sports

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Комментарии
    yasher
      yasher, 29.09.2017 13:47
    0
    Ну и фамилия... Тухель...
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    NICOLAOS1991
      NICOLAOS1991, 29.09.2017 14:15
    0
    Уж лучше бы остался Анчелотти. Но если это произойдет, то Боруссию можно поздравить с чемпионством.
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