Тухель — главный фаворит на пост главного тренера Баварии

44-летний экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель может возглавить мюнхенскую «Баварию».
Специалист является одним из главных претендентов на тренерское кресло клуба после отставки 58-летнего итальянца Карло Анчелотти.
Исполняющим обязанности наставника «Баварии» назначен 40-летний Вилли Саньоль, ранее бывший помощником Анчелотти.
После того, как Тухель покинул «Боруссию» Д минувшим летом, он до сих пор остается без команды.
Источник — Sky Sports
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