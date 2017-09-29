Динамо победило, уступая в два мяча, второй раз в истории еврокубков

Волевая победа «Динамо» в Лиге Европы над сербским «Партизаном» (3:2) стала повторением исторического «камбэка» 23-летней давности, когда киевляне в Лиге чемпионов, уступая по ходу встречи 0:2 «Спартаку» из России, смогли добиться итоговой победы.

Эти два матча стоят особняком в еврокубковой летописи «Динамо». Лишь дважды за 52-летнюю историю выступлений клуба в еврокубках динамовцы добивались победы проигрывая по ходу два мяча.

Всего же в рамках еврокубков в активе «Динамо» 14 волевых побед. Восемь из них были достигнуты на своем поле и шесть – на выезде. В нынешнем сезоне «Динамо» уже дважды показывало характер – в игре первого тура группы Лиги Европы против «Скендербеу» (3:1, после первого тайма 0:1) и второго тура против «Партизана» (3:2, после первого тайма 0:2).