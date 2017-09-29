Мирослав ДЖУКИЧ: «Из-за страха умудрились пропустить три мяча»

Тренер «Партизана» Мирослав Джукич прокомментировал поражение от «Динамо» в Лиге Европы УЕФА (2:3).

- Очень необычная игра. Очень отличались первый и второй тайм. В первой половине все было в нашу пользу. Зато после перерыва сыграли так, что умудрились пропустить три мяча. Трудно что-то комментировать. Первый пропущенный гол повлиял психологически, у футболистов появился страх, что будет второй и третий гол в наши ворота. Собственно, в этом и была вся проблема.

Почему у «Партизана» не сложилось во втором тайме? Мы очень быстро теряли мяч. По большому счету, у нас не было возможности работать с мячом в атаке. Проблема в том, что нам необходимо больше контролировать мяч и делать больше острых передач. Пока нам это не удается.