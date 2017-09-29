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Мирослав ДЖУКИЧ: «Из-за страха умудрились пропустить три мяча»

Наставник «Партизана» прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (2:3)

  • 29.09.2017 12:19
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  • 1 комментария
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Тренер «Партизана» Мирослав Джукич прокомментировал поражение от «Динамо» в Лиге Европы УЕФА (2:3).

- Очень необычная игра. Очень отличались первый и второй тайм. В первой половине все было в нашу пользу. Зато после перерыва сыграли так, что умудрились пропустить три мяча. Трудно что-то комментировать. Первый пропущенный гол повлиял психологически, у футболистов появился страх, что будет второй и третий гол в наши ворота. Собственно, в этом и была вся проблема.

Почему у «Партизана» не сложилось во втором тайме? Мы очень быстро теряли мяч. По большому счету, у нас не было возможности работать с мячом в атаке. Проблема в том, что нам необходимо больше контролировать мяч и делать больше острых передач. Пока нам это не удается.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 29.09.2017 12:34
    +1
    Другими словами ДК во втором тайме прессингом и скоростью раздавило Партизан.
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