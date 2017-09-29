БУТКО: «Марлос — один из лучших в Шахтере, он и сборной поможет»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал принятие Марлосом гражданства Украины и рассказал о подготовке к матчу против «Карпат».

«Настраиваемся серьезно, львовяне ранены, но опасны. Но это их вопросы, а нам надо смотреть на свою подготовку. Мы разобрали игру соперника, нам указали на сильные и слабые стороны львовян. Кого-то выделить у них сложно, состав меняется.

Марлос? Он в «Шахтере» один из самых лучших, поэтому и сборной поможет. Но вызывать ли его и как будет дальше, решать тренерскому штабу сборной Украины. Пока мы серьезно это не обсуждали с партнерами-сборниками, пока все было только на уровне шуток.

Времени после Манчестера восстановиться у нас предостаточно, поэтому с этим проблем нет. Я тоже чувствую себя хорошо. Сыграл в сборной, пару матчей в «Шахтере», поэтому ощущаю себя в тонусе, все нормально», — сказал Бутко перед открытой тренировкой «Шахтера».