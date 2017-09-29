Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БУТКО: «Марлос — один из лучших в Шахтере, он и сборной поможет»

Защитник донецкого клуба и сборной Украины поделился мнением о натурализации бразильца

  • 29.09.2017 12:11
  • 469 просмотров
  • 1 комментария
Метки

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал принятие Марлосом гражданства Украины и рассказал о подготовке к матчу против «Карпат».

«Настраиваемся серьезно, львовяне ранены, но опасны. Но это их вопросы, а нам надо смотреть на свою подготовку. Мы разобрали игру соперника, нам указали на сильные и слабые стороны львовян. Кого-то выделить у них сложно, состав меняется.

Марлос? Он в «Шахтере» один из самых лучших, поэтому и сборной поможет. Но вызывать ли его и как будет дальше, решать тренерскому штабу сборной Украины. Пока мы серьезно это не обсуждали с партнерами-сборниками, пока все было только на уровне шуток.

Времени после Манчестера восстановиться у нас предостаточно, поэтому с этим проблем нет. Я тоже чувствую себя хорошо. Сыграл в сборной, пару матчей в «Шахтере», поэтому ощущаю себя в тонусе, все нормально», — сказал Бутко перед открытой тренировкой «Шахтера».

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 29.09.2017 12:40
    +1
    Вопрос в малом - когда и в качестве кого? Хотя хотелось бы его увидеть на поле в составе сборной конечно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.