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Жуниор Мораес номинирован на звание Игрока недели в Лиге Европы

Форвард «Динамо» поборется за почетное звание с лучшими футболистами второго тура группового этапа

  • 29.09.2017 11:57
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ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за лучшего Игрока недели в Лиге Европы.

Среди претендентов на почетное звание нападающий «Динамо» Жуниор Мораес, который отметился дублем в ворота «Партизана» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Также в список вошли Тео Уолкотт («Арсенал»), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белозоглу («Истанбул»), Андре Силва («Милан»), Александр Кокорин («Зенит»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Марко Ливая (АЕК).

Голосование продлится до 16:00 29 сентября по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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