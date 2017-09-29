Жуниор Мораес номинирован на звание Игрока недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за лучшего Игрока недели в Лиге Европы.

Среди претендентов на почетное звание нападающий «Динамо» Жуниор Мораес, который отметился дублем в ворота «Партизана» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Также в список вошли Тео Уолкотт («Арсенал»), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белозоглу («Истанбул»), Андре Силва («Милан»), Александр Кокорин («Зенит»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Марко Ливая (АЕК).

Голосование продлится до 16:00 29 сентября по киевскому времени.