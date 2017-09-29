Шевченко викликав Бєсєдіна і Пердуту до збірної України

Головний тренер національної збірної команди Андрій Шевченко довикликав до складу національної команди ще двох гравців – нападника київського «Динамо» Артема Бєсєдіна та захисника полтавської «Ворскли» Ігоря Пердуту.
Про можливість додаткового запрошення футболістів до лав національної збірної на вирішальні матчі проти команд Косова та Хорватії у відборі ЧС-2018 коуч повідомив під час оголошення списку 23-х гравців.
Свій збір «синьо-жовті» розпочнуть у понеділок, 2 жовтня. Цього дня відбудуться передматчеві медіа-активності команди: о 18:00 – прес-конференція Андрія Шевченка, а о 18:30 – відкрите тренування «збірників».
Источник — Федерация футбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Дывись, Голожопенко, яка смешна фамилия ЗАЙЦЕВ!
а кого ?
А то пацан старался. Даже Гарант старался
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.