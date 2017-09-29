Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шевченко викликав Бєсєдіна і Пердуту до збірної України

Футболісти мають шанс взяти участь у матчах відбору до ЧС-2018 проти Косова та Хорватії

  • 29.09.2017 11:49
  • 1780 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФФУ. Артем Беседин
© ФФУ. Артем Беседин

Головний тренер національної збірної команди Андрій Шевченко довикликав до складу національної команди ще двох гравців – нападника київського «Динамо» Артема Бєсєдіна та захисника полтавської «Ворскли» Ігоря Пердуту.

Про можливість додаткового запрошення футболістів до лав національної збірної на вирішальні матчі проти команд Косова та Хорватії у відборі ЧС-2018 коуч повідомив під час оголошення списку 23-х гравців.

Свій збір «синьо-жовті» розпочнуть у понеділок, 2 жовтня. Цього дня відбудуться передматчеві медіа-активності команди: о 18:00 – прес-конференція Андрія Шевченка, а о 18:30 – відкрите тренування «збірників». 

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 29.09.2017 12:00
    -9
    Ха-ха - Беседин - ну и фамилия )))
    Ссылка
    SrnaDario
    SrnaDario, 29.09.2017 12:21
    +8
    kylt_lichnosti, 29.09.2017 12:00
    Ха-ха - Беседин - ну и фамилия )))

    Дывись, Голожопенко, яка смешна фамилия ЗАЙЦЕВ!
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 29.09.2017 12:31
    +1
    Ну в чем и не стояло сомневаться.
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 29.09.2017 12:41
    -5
    бєсєдіна в збірну?
    Ссылка
    alex_kip
    online
      alex_kip, 29.09.2017 12:47
    0
    Пердута -- это хорошо, конечно. Но хотелось бы побольше атаковать, а не защищаться, чтобы шанс свой не пропердеть. Так что, с надеждой и нетерпением жду вызова Марлоса.
    Ссылка
    willian87
      willian87, 29.09.2017 13:01
    0
    alex_kip, 29.09.2017 12:47
    Пердута -- это хорошо, конечно. Но хотелось бы побольше атаковать, а не защищаться, чтобы шанс свой не пропердеть. Так что, с надеждой и нетерпением жду вызова Марлоса.
    согласен
    Ссылка
    dinamoliga
      dinamoliga, 29.09.2017 13:01
    0
    nordik1980, 29.09.2017 12:41
    бєсєдіна в збірну?

    а кого ?
    Ссылка
    Geoman
    online
      Geoman, 29.09.2017 13:13
    0
    А как насчёт Марлоса?
    А то пацан старался. Даже Гарант старался
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.