Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Билеты на матч Динамо — Шахтер стоят от 35 до 400 грн

Началась продажа билетов на центральный матч 13 тура УПЛ

  • 29.09.2017 11:34
  • 97 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Началась продажа билетов на игру 13-го тура чемпионата УПЛ, в которой киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер».

Матч состоится на НСК «Олимпийский», в воскресенье, 22 октября. Начало - в 19:30.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.

Продажа билетов проводится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро «Олимпийская», и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.