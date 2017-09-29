Билеты на матч Динамо — Шахтер стоят от 35 до 400 грн

Началась продажа билетов на игру 13-го тура чемпионата УПЛ, в которой киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер».
Матч состоится на НСК «Олимпийский», в воскресенье, 22 октября. Начало - в 19:30.
На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.
Продажа билетов проводится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро «Олимпийская», и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.