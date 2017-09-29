Билеты на матч Динамо — Шахтер стоят от 35 до 400 грн

Витя был намного старше Шевченко и хотел Андрея подмять под себя. Когда я это узнал, то мне пришл...

Он после матча БД - Реал старается не заходить сюда. Ведь кричало что Ярмола сдуется, а того СМИ...

дно - это отскочить от МанСити 2-0 вместо заслуженных 4-0,5-0,... и через прикормленных эхСпиртов...

а где в том,что я написал есть слова оправдания?просто привел пример,что слова-"Учитывая ст...

хваеы вечно путешествующего клуба остыли уже после МС и решили зайти сюда поделиться совим "...