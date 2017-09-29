Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паулу ФОНСЕКА: «Решение Марлоса – это хорошо для сборной Украины»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал натурализацию 29-летнего хавбека

  • 29.09.2017 11:20
  • 405 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о предоставлении Марлосу украинского гражданства.
 
«Это было решение самого игрока. Оно не могло нас не обрадовать, ведь теперь у нас будет на одного сильного украинского игрока больше.
 
Также думаю решение Марлоса – это хорошо для сборной Украины. Марлос игрок очень высокого уровня и он будет приносить свой вклад в сборную Украины», – сказал Фонсека.
 
Отметим, что Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году перешел в «Шахтер».

Источник — Football.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.