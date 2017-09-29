Паулу ФОНСЕКА: «Решение Марлоса – это хорошо для сборной Украины»

«Это было решение самого игрока. Оно не могло нас не обрадовать, ведь теперь у нас будет на одного сильного украинского игрока больше.

Также думаю решение Марлоса – это хорошо для сборной Украины. Марлос игрок очень высокого уровня и он будет приносить свой вклад в сборную Украины», – сказал Фонсека.

Отметим, что Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году перешел в «Шахтер».