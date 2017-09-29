Победителей не судят

Игра забывается, результат остается. После увиденного вчера в голову пришел этот священный для украинских болельщиков постулат.

Кто вспомнит со временем о том, что исход матча в пользу «Зари» решил ее поистине уникальный шанс – более того, был реализован единственный угловой у ворот соперника?

Кто тогда будет говорить о том, что «Динамо» после первого тайма могло проигрывать с крупным счетом, и разница между 0:2 и 0:3 составила жалких полмяча на линии ворот?

Правильно, в памяти подавляющего большинства останется лишь счет игры, да итоговое место в группе. Так что не будем привередничать, тем паче в нынешних условиях, когда каждый положительный результат в Европе равносилен глотку кислорода в разреженном пространстве.

Но вместе с тем, попытаемся взглянуть на происшедшее бесстрастно. Ведь должен же сделать это хоть кто-нибудь на фоне всеобщей эйфории?

По традиции, заглянем в рейтинг УЕФА. Уже после вчерашних результатов «Заря» уступает в нем «Атлетику» 90 пунктов, а «Динамо» опережает «Партизан» на 98. Сравнительный вывод о степени ценности одержанных побед очевиден.

Впрочем, и сразу после жеребьевки было понятно, что киевляне обречены на триумф в своей группе, тогда как луганчанам светит максимум ее не замкнуть. Точнее говоря, так нам тогда казалось.

«Динамо», продолжая прошлогодний путь «Шахтера», тем не менее, сумело его не повторить. Если команда Фонсеки феерила и громила, то подопечные Хацкевича тешат публику камбэками, сначала создавая себе трудности, а затем героически их преодолевая. Со «Скендербеу» - один гол, с «Партизаном» - два, а три могем? Слабо Вольдемару нырнуть?

«Заря» же нынче умудрилась компенсировать домашнее поражение от предполагаемого аутсайдера гостевой победой над ожидаемым фаворитом. И в ее группе все перевернулось кверху дном.

Обе игры были достаточно зрелищными. Причем самым смотрибельным из всех трех матчей наших команд, включая «Шахтер» в Манчестере, парадоксально стал тот, что игрался без зрителей. К слову, недавний киевский поединок с «Вересом», проходивший при пустых трибунах, тоже не страдал дефицитом голевых моментов.

В Бильбао, за вычетом гола, почти все самое интересное происходило до середины каждого из таймов. А вот кульминационные эпизоды пришлись на более позднее время. Харатин забил победный мяч «Зари» на 26-й минуте. А последнюю возможность спасти «Атлетик» от поражения Гарсия упустил уже в компенсированное время.

Интрига нас также побаловала в обеих играх. Ибо победу «Динамо» Мораес принес на 84-й минуте.

Была ли она логичной? И да, и нет. Очевидно, что после перерыва киевляне выглядели гораздо лучше соперника и в итоге даже превзошли его в количестве реальных угроз воротам. Однако не настолько, чтобы с уверенностью утверждать, что они «наиграли» на победу в сумме. Такое, плюс-минус.

Однако если за точку отсчета принять середину второго тайма, когда счет стал 2:2, то мы увидим, что у «Партизана» сразу после этого случилась единственная голевая возможность Ожеговича. Тогда как киевляне закономерно двигались к успеху: на 75-й и 81-й минутах Стойкович спасал свои ворота от гола после ударов Гармаша и Пиварича, да и Мораес добивал мяч в сетку после удара Буяльского в перекладину.

Отдавая должное «Заре», следует признать, что исход ее встречи с «Атлетиком» логичным никак не назовешь. Ибо она реально могла пропустить гол примерно до восьми раз, тогда как самой воспользоваться удалось первым и последним подходящим случаем. И отнюдь не зря Вернидуб фарт поминает.

Что говорить дальше, если в роли отыгрывающейся стороны луганчане могли оказаться уже в самом начале игры, когда на помощь им после удара Муньяина пришла штанга?

Еще больше повезло «Динамо». Перед самым свистком на перерыв Коваль лишь ценой невероятных усилий остановил на линии ворот мяч, «предательски» направленный туда Кадаром. И я бы все-таки отнес на счет фарта пенальти, с которого начался отыгрыш. Типичный несчастный случай для «Партизана» и, кстати, первый голевой момент после перерыва.

Главным героем нашего футбольного вечера назвал бы вратаря «Зари» Лунина. Пять заслуживающих внимания сэйвов, как и он, совершил кипер «Партизана» Стойкович, но при этом трижды пропустил.

Тройка самых выдающихся личностей среди полевых игроков очевидна: Тавамба, Буяльский и Мораес приняли участие в двух голах своей команды. Последний оформил дубль, выйдя на замену. Стало быть, его следует выделить в первую очередь.

Лично мне также больше других запомнились еще один темнокожий «партизан» Сума и «атлеты» Уильямс и Гарсия.

Вообще вечер, конечно, удался. И дело не только в победном настроении – футбол был интересен. А если прибавить к этому действо в Манчестере во вторник, то зачет можно поставить всему украинскому евротуру. Даже не припомню, когда в последнее время с таким живым интересом смотрелись все три наших матча в Европе. И это радует.

Ну и, специально для тех, кто все понимает буквально: судить наших победителей как бы и не за что. Они сделали от себя зависящее. Просто, возможно, мы несколько переоцениваем истинный потенциал «Динамо». А «Заре» удалось прыгнуть выше головы – кто же этому не рад?

Что ж, тем интереснее будет дальше. С киевлянами все ясно: от плей-офф им не спрятаться, не скрыться. Но, согласитесь, двухраундовая дуэль с «Янг Бойз» - молодыми парнями, которым тут самое место – вызывает отдельный и совершенно особенный интерес. Поставим ли мы их на это место? Своего рода локальный момент истины.

Согласен со всеми, кто считает, что все незлые тихие слова в раздевалке в этом случае желательно говорить еще до начала игры. Если, конечно, пролетевшие мимо лигочемпионской кассы именно из-за этого соперника в них вообще нуждаются.

О возможностях «Зари» побороться за весну говорить еще чрезвычайно рано. Пока есть один счастливый случай в Бильбао. После спарки с «Гертой» многое может проясниться.

Ну, и «Шахтер» с реальным размером своего аппетита, пожалуй, должен определиться по итогам двух матчей с «Фейеноордом».

Словом, такое любопытство наша еврокампания давно уже не вызывала. Будем посмотреть.