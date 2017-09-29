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Йожеф САБО: «Леоненко хотел подмять под себя Андрея Шевченко»

Экс-наставник «Динамо» вспомнил первые шаги нынешнего главного тренера сборной Украины в футболе

  • 29.09.2017 11:08
  • 1088 просмотров
  • 1 комментария
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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о начальном этапе карьеры Андрея Шевченко.
 
— Что вы сказали Шевченко 8 ноября 1994 года перед тем, как выпустить его на замену в поединке против «Шахтера»?
— Я уже не помню. Но чаще всего в таких случаях наставник просит молодого футболиста успокоиться, чтобы тот не попал в запару.   
 
Спустя две недели я выпустил его на замену в поединке Лиги чемпионов со «Спартаком», а в декабре он забил «Баварии». После игры немецкий клуб хотел его купить, предлагал, точно не помню, полмиллиона или миллион долларов.
 
Уже тогда, в свои 18, он попал в поле зрения лучших европейских клубов. Впрочем, нервы у президента «Динамо» оказались железными. Впоследствии Шевченко принес бело-синим много пользы, а когда пришла пора, его продали в «Милан» за большие по тем временам деньги.
 
— Кто в «Динамо» взял шефство над юным Шевченко?
— Леоненко. Витя был намного старше Шевченко и хотел Андрея подмять под себя. Когда я это узнал, то мне пришлось эту компанию расколоть. Иначе Шевченко не стал бы таким выдающимся футболистом. Одно время я даже забрал у Андрея ключи от машины.
 
Бывало, утром ко мне подходили врачи и говорили, что Андрею нельзя сегодня тренироваться, мол, у него высокое давление, пульс зашкаливает, и все может случиться. А потом я узнал, что у него на районе друзья курящие. Пришлось просить о помощи Григория Михайловича Суркиса. После вмешательства президента Андрей вроде бросил все вредные привычки и стремительно пошел вверх. А вскоре образовался и классный тандем нападающих Шевченко—Ребров, – сказал Сабо.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 29.09.2017 11:44
    0
    Витя был намного старше Шевченко и хотел Андрея подмять под себя. Когда я это узнал, то мне пришлось эту компанию расколоть. Иначе Шевченко не стал бы таким выдающимся футболистом.
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    Зате б з котами після чергового пузиря розмовляти міг би. А наразі, подяка Сабо за правильний хід.
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