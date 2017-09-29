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Юрий ВЕРНИДУБ: «Вчера никто не верил в победу»

Главный тренер «Зари» прокомментировал матч с «Атлетиком» (1:0)

  • 29.09.2017 10:54
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Тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от победного матча с «Атлетиком» (0:1).

- С победой вас, Юрий Николаевич! Что Вы сейчас чувствуете?
- Чувствую радость, гордость за ребят. Вчера были вопросы по отношению, никто не верил в победу… Но мы доказали, что мы сами себе верим. Уже третью игру, я считаю, ребята очень достойно выглядели, поэтому и победили. Но нужно об этом забыть, я им сказал сразу, и чем быстрее – тем лучше, потому что уже через три дня игра в Запорожье с «Динамо».

- Вы говорили, что приготовили сюрприз для «Атлетика». В чем его суть?
- Особых сюрпризов не было, просто хорошо изучили соперника и знали его. «Атлетик» часто ошибается при стандартах, пропускает после этого мячи, также – из центральной зоны, где недорабатывают опорные полузащитники... В принципе, мы так и забили: подача на одинадцатиметровую отметку – Харатин хорошо ворвался из центральной зоны и забил.

- Где-то и фортуна была на вашей стороне, но «Заря» эту фортуну заслужила…
- Я думаю, после последних игр, когда ее не было у нас, мы ее действительно заслужили. Да, у соперника были моменты, но я считаю, что очень достойно, здорово и на высоком классе сыграл Андрей Лунин. И я, и вся команда ему благодарны за то, что он действительно наконец-то показал игру, которая дорогого стоит. Да и вся оборона, я думаю, здорово сыграла. Я очень переживал, что у соперника на фланге Уильямс, но Сухоцкий практически не дал ему ничего сделать. То же самое касается и Муньянина.

Источник — ТК Футбол

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