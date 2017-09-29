МАРКЕВИЧ: «Хочется, чтобы у Иванова в Металлисте 1925 все получилось»

Глава Комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от назначения своего бывшего ассистента по работе в «Днепре» и «Металлисте» Александра Иванова главным тренером «Металлиста 1925».

- Мирон Богданович, «Металлист 1925» возглавил Александр Иванов. Как вы считаете, получится у этого специалиста в Харькове?

- Он со мной работал на протяжении одиннадцати лет, был период, когда он трудился самостоятельно, выигрывал чемпионат Украины вместе с командой «Металлист» U-19. Также во время совместной работы в «Днепре» у меня были проблемы со здоровьем во время выездного матча Лиги Европы против «Аякса», и Александр Михайлович самостоятельно руководил этой игрой, вполне успешно с обязанностями справившись. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, время покажет.

- Как считаете, не будет ли для него проблемой, что он принял команду в ходе сезона?

- Это всегда непросто - принять команду, ведь готовил ее другой тренер. Но из тех матчей, что я видел в исполнении «Металлиста 1925», команда была в хорошем состоянии, очень неплохо двигалась. Так что я не думаю, что будут какие-нибудь проблемы.

- Сейчас во Второй лиге играют знакомые вам команды. Насколько высок ныне уровень второго дивизиона?

- Уровень очень неплохой, сейчас нет особой разницы между второй лигой и высшей. Я смотрю Высшую лигу, первую и вторую, общий уровень очень выровнялся, за исключением, разве что, «Шахтера» и «Динамо». Остальные команды приблизительно одинаковые.

- Не стало ли для вас сюрпризом посещаемость игр «Металлиста 1925» и команд из Днепра?

- Я точно не знаю, как ходят в Днепре, а в Харькове болельщики очень хорошо поддерживали команду всегда. Приятно играть, когда много зрителей, особенно, во Второй лиге.