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МАРКЕВИЧ: «Хочется, чтобы у Иванова в Металлисте 1925 все получилось»

Глава Комитета национальных сборных Украины поделился мнением о новом тренере харьковского клуба

  • 29.09.2017 10:35
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Глава Комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от назначения своего бывшего ассистента по работе в «Днепре» и «Металлисте» Александра Иванова главным тренером «Металлиста 1925».

- Мирон Богданович, «Металлист 1925» возглавил Александр Иванов. Как вы считаете, получится у этого специалиста в Харькове?
- Он со мной работал на протяжении одиннадцати лет, был период, когда он трудился самостоятельно, выигрывал чемпионат Украины вместе с командой «Металлист» U-19. Также во время совместной работы в «Днепре» у меня были проблемы со здоровьем во время выездного матча Лиги Европы против «Аякса», и Александр Михайлович самостоятельно руководил этой игрой, вполне успешно с обязанностями справившись. Хотелось бы, чтобы у него все получилось, время покажет.

- Как считаете, не будет ли для него проблемой, что он принял команду в ходе сезона?
- Это всегда непросто - принять команду, ведь готовил ее другой тренер. Но из тех матчей, что я видел в исполнении «Металлиста 1925», команда была в хорошем состоянии, очень неплохо двигалась. Так что я не думаю, что будут какие-нибудь проблемы.

- Сейчас во Второй лиге играют знакомые вам команды. Насколько высок ныне уровень второго дивизиона?
- Уровень очень неплохой, сейчас нет особой разницы между второй лигой и высшей. Я смотрю Высшую лигу, первую и вторую, общий уровень очень выровнялся, за исключением, разве что, «Шахтера» и «Динамо». Остальные команды приблизительно одинаковые.

- Не стало ли для вас сюрпризом посещаемость игр «Металлиста 1925» и команд из Днепра?
- Я точно не знаю, как ходят в Днепре, а в Харькове болельщики очень хорошо поддерживали команду всегда. Приятно играть, когда много зрителей, особенно, во Второй лиге.

Источник — ФК Металлист 1925

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