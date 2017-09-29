Роберто МАНЧИНИ: «Для меня все аргентинцы Зенита — россияне»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о победе над «Реал Сосьедадом», воспоминаниях о финале Лиги чемпионов против Сакристана и голах, которые нужно заслужить.

— Мы сыграли сегодня очень хорошо. Не идеально, но очень хорошо против очень сильной команды, которая играет в быстрый, хороший футбол. Я доволен матчем.

— Кокорин и Дзюба забили уже 15 мячей на двоих, при этом вы заявляли о задаче в 35. Вам не кажется, что эта задача слишком легка для них? Может быть, стоит поднять планку?

— Довольно странный вопрос. Кокорин играет просто замечательно, в свой футбол. Игра Дзюбы тоже постепенно улучшается. Важно, что все сегодня сыграли в свой хороший футбол, что матч получился зрелищный и что мы выиграли, конечно.

— Продолжая тему Дзюбы — сегодня он предсказуемо остался в запасе. Это связано с ротацией или с соперником? Значит ли это, что с командами, которые играют от обороны, вы будете использовать Дзюбу, а со скоростными и открытыми — Кокорина и Дриусси?

— Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в старте, потому что они играли четыре дня назад. Следующий матч уже через три дня, у нас плотный график, и мы можем их увидеть в следующей встрече. То, что вы сказали, не совсем верно. Вы видели, что Дзюба играл с «Краснодаром», а это очень хорошая команда, и он был необходим в этой игре. В матче с «Краснодаром» он получил небольшое повреждение колена, и вплоть до полудня мы не могли понять, в нашем ли он распоряжении на матч.

— Сегодня впервые сыграли все пять аргентинских легионеров. Понравился ли вам такой вариант? Насколько часто мы его сможем видеть в будущем?

— Для меня они все, можно сказать, россияне. Для меня не имеет значения национальность игрока, я ставлю тех, кто в оптимальных кондициях. Не имеет значения, аргентинец он, русский или футболист другой национальности.

— Можно ли считать сегодняшнюю победу вашей маленькой местью Эусебио за финал Лиги чемпионов между «Сампдорией» и «Барселоной»? Тогда выиграл он, а сегодня вы.

— Несмотря на то что мы тогда проиграли, хотя не заслуживали этого, у меня остались исключительно позитивные воспоминания от этого матча. Такие игры не забываются — все-таки это финал Лиги чемпионов УЕФА. Тогда мы уступили. Надеюсь, у меня будет возможность выиграть этот турнир в качестве тренера.

— Остались ли вы довольны игрой команды в первом тайме, учитывая, что вы создали три момента, а два из них вам подарил соперник?

— Нам ничего сегодня не дарили. Голы случаются тогда, когда кто-то допускает ошибку. Если бы все играли идеально и не допускали ошибок, тогда бы все матчи заканчивались со счетом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом издалека, Кокорин сделал очень быстрый рывок к тому мячу перед тем, как он забил гол. Мы заслужили эти два гола.