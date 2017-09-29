Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роберто МАНЧИНИ: «Для меня все аргентинцы Зенита — россияне»

Наставник питерского клуба подвел итоги победы над «Реал Сосьедадом» (3:1)

  • 29.09.2017 10:20
  • 275 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о победе над «Реал Сосьедадом», воспоминаниях о финале Лиги чемпионов против Сакристана и голах, которые нужно заслужить.

— Мы сыграли сегодня очень хорошо. Не идеально, но очень хорошо против очень сильной команды, которая играет в быстрый, хороший футбол. Я доволен матчем.

— Кокорин и Дзюба забили уже 15 мячей на двоих, при этом вы заявляли о задаче в 35. Вам не кажется, что эта задача слишком легка для них? Может быть, стоит поднять планку?
— Довольно странный вопрос. Кокорин играет просто замечательно, в свой футбол. Игра Дзюбы тоже постепенно улучшается. Важно, что все сегодня сыграли в свой хороший футбол, что матч получился зрелищный и что мы выиграли, конечно.

— Продолжая тему Дзюбы — сегодня он предсказуемо остался в запасе. Это связано с ротацией или с соперником? Значит ли это, что с командами, которые играют от обороны, вы будете использовать Дзюбу, а со скоростными и открытыми — Кокорина и Дриусси?
— Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в старте, потому что они играли четыре дня назад. Следующий матч уже через три дня, у нас плотный график, и мы можем их увидеть в следующей встрече. То, что вы сказали, не совсем верно. Вы видели, что Дзюба играл с «Краснодаром», а это очень хорошая команда, и он был необходим в этой игре. В матче с «Краснодаром» он получил небольшое повреждение колена, и вплоть до полудня мы не могли понять, в нашем ли он распоряжении на матч.

— Сегодня впервые сыграли все пять аргентинских легионеров. Понравился ли вам такой вариант? Насколько часто мы его сможем видеть в будущем?
— Для меня они все, можно сказать, россияне. Для меня не имеет значения национальность игрока, я ставлю тех, кто в оптимальных кондициях. Не имеет значения, аргентинец он, русский или футболист другой национальности.

— Можно ли считать сегодняшнюю победу вашей маленькой местью Эусебио за финал Лиги чемпионов между «Сампдорией» и «Барселоной»? Тогда выиграл он, а сегодня вы.
— Несмотря на то что мы тогда проиграли, хотя не заслуживали этого, у меня остались исключительно позитивные воспоминания от этого матча. Такие игры не забываются — все-таки это финал Лиги чемпионов УЕФА. Тогда мы уступили. Надеюсь, у меня будет возможность выиграть этот турнир в качестве тренера.

— Остались ли вы довольны игрой команды в первом тайме, учитывая, что вы создали три момента, а два из них вам подарил соперник?
— Нам ничего сегодня не дарили. Голы случаются тогда, когда кто-то допускает ошибку. Если бы все играли идеально и не допускали ошибок, тогда бы все матчи заканчивались со счетом 0:0. Ригони забил очень хорошим ударом издалека, Кокорин сделал очень быстрый рывок к тому мячу перед тем, как он забил гол. Мы заслужили эти два гола.

Источник — ФК Зенит

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.