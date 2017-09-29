Игорь ХАРАТИН: «Где-то нам повезло, у Атлетика было много моментов»

Автор победного гола в ворота «Атлетика» Игорь Харатин прокомментировал матч второго тура группового раунда Лиги Европы.
– Сейчас – очень положительные эмоции. Мы очень тяжело готовились к этой победе. Очень счастливы, что сегодня победили.
– «Заря» вышла из кризиса и нашла свою игру?
– Главное – есть результат. Думаю, мы нашли свою игру еще два матча назад в чемпионате. Мы неплохо играли, но не было трех очков. Однако сейчас мы выиграли, и мы счастливы.
– Какие впечатления от «Атлетика»?
– Это команда топ-уровня, они очень хорошо играют с мячом. У них очень хороший контроль мяча. Они больше контролировали мяч. Нам было трудно. Конечно, где-то нам повезло, у них было много моментов. Но мы заслужили фарт, поэтому всех поздравляю с победой, – сказал Харатин.
Напомним, вчера, 28 сентября, «Заря» в Бильбао обыграла «Атлетик» (1:0).
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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