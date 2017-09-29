Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь ХАРАТИН: «Где-то нам повезло, у Атлетика было много моментов»

Хавбек луганской «Зари» поделился впечатлениями от победы в матче против клуба из Бильбао

  • 29.09.2017 10:12
  • 597 просмотров
  • 0 комментария
Метки
zarya-lugansk.com. Игорь Харатин
© zarya-lugansk.com. Игорь Харатин
Автор победного гола в ворота «Атлетика» Игорь Харатин прокомментировал матч второго тура группового раунда Лиги Европы.
 
– Сейчас – очень положительные эмоции. Мы очень тяжело готовились к этой победе. Очень счастливы, что сегодня победили.
 
– «Заря» вышла из кризиса и нашла свою игру?
– Главное – есть результат. Думаю, мы нашли свою игру еще два матча назад в чемпионате. Мы неплохо играли, но не было трех очков. Однако сейчас мы выиграли, и мы счастливы.
 
– Какие впечатления от «Атлетика»?
– Это команда топ-уровня, они очень хорошо играют с мячом. У них очень хороший контроль мяча. Они больше контролировали мяч. Нам было трудно. Конечно, где-то нам повезло, у них было много моментов. Но мы заслужили фарт, поэтому всех поздравляю с победой, – сказал Харатин.
 
Напомним, вчера, 28 сентября, «Заря» в Бильбао обыграла «Атлетик» (1:0).

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.