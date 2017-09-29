Денис Олейник ведет переговоры с Карпатами

Украинский хавбек Денис Олейник может продолжить карьеру в львовских «Карпатах». Детали переговоров пока не сообщаются.
Прошлый сезон 30-летний футболист провел в составе немецкого «Дармштадта», за который сыграл в 4-х матчах и забил 1 мяч.
По окончанию сезона Олейник разорвал контракт с немецким клубом и находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Денис Олейник тренируется с «Олимпиком».
Источник — Footboom
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