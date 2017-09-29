Серхио Агуэро сломал ребро в ДТП

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате ДТП в Амстердаме получил перелом ребра.

Футболист сборной Аргентины попал в дорожную аварию, направляясь с концерта на такси в аэропорт, когда водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

Агуэро мог получить более серьезные травмы, если бы не был пристегнут ремнем безопасности. Ожидается, что 29-летний игрок вернется в строй через два месяца.