Серхио Агуэро сломал ребро в ДТП

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате ДТП в Амстердаме получил перелом ребра.
Футболист сборной Аргентины попал в дорожную аварию, направляясь с концерта на такси в аэропорт, когда водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
Агуэро мог получить более серьезные травмы, если бы не был пристегнут ремнем безопасности. Ожидается, что 29-летний игрок вернется в строй через два месяца.
Отметим, что во вторник, в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:0), Агуэро не реализовал пенальти.
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