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Серхио Агуэро сломал ребро в ДТП

Футболист сборной Аргентины попал в дорожную аварию, направляясь с концерта на такси в аэропорт

  • 29.09.2017 09:30
  • 1077 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Серхио Агуэро
© Getty Images. Серхио Агуэро
Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате ДТП в Амстердаме получил перелом ребра.
 
Футболист сборной Аргентины попал в дорожную аварию, направляясь с концерта на такси в аэропорт, когда водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
 
 
Агуэро мог получить более серьезные травмы, если бы не был пристегнут ремнем безопасности. Ожидается, что 29-летний игрок вернется в строй через два месяца.
 
 
Отметим, что во вторник, в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:0), Агуэро не реализовал пенальти.

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Комментарии
    sergrey4
      sergrey4, 29.09.2017 09:41
    -3
    Диверсия.
    Знает каждый демократ - это Путин виноват.
    (Путин-Абрамович-Челси, завтра игра Челси-МС).
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    Алекс Морган
      Алекс Морган, 29.09.2017 09:52
    0
    Самый нефартовый игрок современности! Вот что значит стать зятем Марадонны(((
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