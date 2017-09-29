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СИГАНДА: «После гола Зари наша команда посыпалась и бросила играть»

Наставник «Атлетика» прокомментировал поражение от «Зари»

  • 29.09.2017 09:17
  • 846 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Хосе Анхель Сиганда
© Getty Images. Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер испанского «Атлетика» Анхель Сиганда прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
 
«Ситуация на поле развивалась совсем не так, как мы рассчитывали. Мы все разочарованы. Мы неплохо начали, но после пропущенного гола команда посыпалась и бросила играть.
 
Нам нужно улучшить свою игру, мы должны быть более сплоченными. Команда играла слишком расслаблено - это недопустимо. Уже скоро у нас следующий матч, перед которым нужно хорошо отдохнуть и устранить недочеты, которые были допущены в поединке против «Зари», – сказал Сиганда.

Источник — Twitter

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 29.09.2017 09:34
    0
    С Малагой было тоже самое. Как только что то пошло не по их сценарию сразу команда "стала" и не знала что делать.
    А вообще Сиганда думаю кандидат на выход.
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