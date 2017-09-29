СИГАНДА: «После гола Зари наша команда посыпалась и бросила играть»

Главный тренер испанского «Атлетика» Анхель Сиганда прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
«Ситуация на поле развивалась совсем не так, как мы рассчитывали. Мы все разочарованы. Мы неплохо начали, но после пропущенного гола команда посыпалась и бросила играть.
Нам нужно улучшить свою игру, мы должны быть более сплоченными. Команда играла слишком расслаблено - это недопустимо. Уже скоро у нас следующий матч, перед которым нужно хорошо отдохнуть и устранить недочеты, которые были допущены в поединке против «Зари», – сказал Сиганда.
Источник — Twitter
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А вообще Сиганда думаю кандидат на выход.
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