СИРОТА: «Кендзера, Кадар и Пиварич — самые слабые игроки в Динамо»

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал победу «Динамо» над «Партизаном» (3:2) и поделился своим мнением о самых слабых игроках нынешнего состава украинского клуба.

«Поздравляю с победой! Оборона никудышняя, но благодаря индивидуальным и коллективным действиям остальных игроков добились заслуженной победы! Молодцы!

Кендзера, Кадар и Пиварич — самые слабые игроки в составе. В принципе, в этом никто и не сомневался. Как эти люди попадают в «Динамо»? Мне кажется, что они не во все клубы даже первой лиги подошли бы.

Хацкевичу и Лужному отдельный респект, что несмотря на многочисленные проблемы находят как настроить ребят!

Молодцы все! Каждый старался изо всех сил, просто уровень у всех разный, а мы хотим, чтобы все были топовыми. Но ничего страшного! Сейчас главное — результат!», — написал Сирота.