СИРОТА: «Кендзера, Кадар и Пиварич — самые слабые игроки в Динамо»

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал победу «Динамо» над «Партизаном» (3:2) и поделился своим мнением о самых слабых игроках нынешнего состава украинского клуба.
«Поздравляю с победой! Оборона никудышняя, но благодаря индивидуальным и коллективным действиям остальных игроков добились заслуженной победы! Молодцы!
Кендзера, Кадар и Пиварич — самые слабые игроки в составе. В принципе, в этом никто и не сомневался. Как эти люди попадают в «Динамо»? Мне кажется, что они не во все клубы даже первой лиги подошли бы.
Хацкевичу и Лужному отдельный респект, что несмотря на многочисленные проблемы находят как настроить ребят!
Молодцы все! Каждый старался изо всех сил, просто уровень у всех разный, а мы хотим, чтобы все были топовыми. Но ничего страшного! Сейчас главное — результат!», — написал Сирота.
Источник — Facebook.com
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На рахунок Кадара згідний, в нього ляпи як колись в Антунеша.
Екс голкіпер Динамо Сирота провів в складі київського клубу аж 1 матч
Треба вирішить керівництву , якщо ми "колгоспна" команда то нехай нас тренують фізруки і не вимагать високих результатів, а якщо ми хочемо щось досягти то треба взяти мітлу вигребти "сміття" і з нового листа починати робити команду, я думаю вірні вболівальники потерплять2-3 роки якщо буде толк.Чесно кажучи із вчорашнього складу можна залишити молодих а всіх інших продать.
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