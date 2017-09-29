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СИРОТА: «Кендзера, Кадар и Пиварич — самые слабые игроки в Динамо»

Бывший президент ПФЛ прокомментировал победу украинского клуба над сербским «Партизаном»

  • 29.09.2017 08:54
  • 1729 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Святослав Сирота
© Sport.ua. Святослав Сирота
Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал победу «Динамо» над «Партизаном» (3:2) и поделился своим мнением о самых слабых игроках нынешнего состава украинского клуба.
 
«Поздравляю с победой! Оборона никудышняя, но благодаря индивидуальным и коллективным действиям остальных игроков добились заслуженной победы! Молодцы!
 
Кендзера, Кадар и Пиварич — самые слабые игроки в составе. В принципе, в этом никто и не сомневался. Как эти люди попадают в «Динамо»? Мне кажется, что они не во все клубы даже первой лиги подошли бы.
 
Хацкевичу и Лужному отдельный респект, что несмотря на многочисленные проблемы находят как настроить ребят!
 
Молодцы все! Каждый старался изо всех сил, просто уровень у всех разный, а мы хотим, чтобы все были топовыми. Но ничего страшного! Сейчас главное — результат!», — написал Сирота.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 29.09.2017 09:04
    +13
    Можливо він не той матч дивився, коли каже що Піварич найслабший гравець.
    На рахунок Кадара згідний, в нього ляпи як колись в Антунеша.
    Екс голкіпер Динамо Сирота провів в складі київського клубу аж 1 матч
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 29.09.2017 09:10
    +5
    Это Пиварич то слабый ? Вчера он был одним из лучших на поле... Кендзера первый матч после практически месячного простого сыграл- вполне достойно... А Кадар лишь замена Хачириди - тому тоже надо отдыхать иногда в матчах ЧУТЬ или когда не может выйти на поле из-за травмы... И как по мне слабый тот , кто полностью проиграл конкуренцию в Динамо и сыграл лишь один матч в основном составе клуба!!!
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    archie2012
    archie2012, 29.09.2017 09:19
    +6
    ещё можно добавить Гонсалеса, последнее время ничего на поле не показывает, хотя раньше играл очень даже неплохо
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    dimavol09
      dimavol09, 29.09.2017 09:33
    -2
    Вчора нам просто повезло. І з цим треба погодитись. Гри небуло як в першому так і в другому таймі, був сумбур. Просто в другому стало менше помилок в обороні. Атак колгоспна команда обіграла дворову.
    Треба вирішить керівництву , якщо ми "колгоспна" команда то нехай нас тренують фізруки і не вимагать високих результатів, а якщо ми хочемо щось досягти то треба взяти мітлу вигребти "сміття" і з нового листа починати робити команду, я думаю вірні вболівальники потерплять2-3 роки якщо буде толк.Чесно кажучи із вчорашнього складу можна залишити молодих а всіх інших продать.
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    sergrey4
    sergrey4, 29.09.2017 09:33
    0
    "Бывший президент".
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