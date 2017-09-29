Отступные за Асенсио составят 700 миллионов евро

Стала известна опция выкупа хавбека Марко Асенсио после того, как он продлит контракт с мадридским «Реалом» до 2023 года.

Отступные за 21-летнего футболиста сборной Испании составят 700 миллионов евро. При этом в будущем сумма может быть увеличена, чтобы избежать ситуации с переходом Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

В этом сезоне Асенсио с 4 голами – второй бомбардир «сливочных» после Криштиану Роналду (5 забитых мячей).

Ранее королевский продлил контракты с Марсело, Иско и Рафаэлем Вараном (все – до 2022 года), а также с Каримом Бензема, Даниэлем Карвахалем и Маркосом Льоренте (все – до 2021-го).