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Отступные за Асенсио составят 700 миллионов евро

При этом в будущем сумма отступных за футболиста «Реала» может быть увеличена

  • 29.09.2017 08:22
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Getty Images. Марко Асенсио
© Getty Images. Марко Асенсио
Стала известна опция выкупа хавбека Марко Асенсио после того, как он продлит контракт с мадридским «Реалом» до 2023 года.
 
Отступные за 21-летнего футболиста сборной Испании составят 700 миллионов евро. При этом в будущем сумма может быть увеличена, чтобы избежать ситуации с переходом Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
 
В этом сезоне Асенсио с 4 голами – второй бомбардир «сливочных» после Криштиану Роналду (5 забитых мячей).
 
Ранее королевский продлил контракты с Марсело, Иско и Рафаэлем Вараном (все – до 2022 года), а также с Каримом Бензема, Даниэлем Карвахалем и Маркосом Льоренте (все – до 2021-го).

Источник — As.com

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