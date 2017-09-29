Жуниор МОРАЕС: «Постепенно приближаюсь к своей оптимальной форме»

Автор дубля в ворота сербского «Партизана» Жуниор Мораес рассказал, как его команде удалось отыграться , проигрывая по ходу матча 0:2, а также прокомментировал свои забитые мячи:

– У нас сегодня был очень сильный соперник. Нам было тяжело играть, особенно в первом тайме, когда результат складывался не в нашу пользу. Но мы продолжали оставаться сконцентрированными, верить в победу, и, в итоге, добились ее.

– Вы могли предположить, что будете проигрывать после первого тайма 0:2?

– Такой счет был неожиданным. У нас были моменты, так же, как и у соперника, просто они свои шансы реализовали. Конечно, при счете 0:2 нам было очень тяжело, но мы показали, что являемся сильной командой, и выиграли второй тайм. Поздравляю с этим всех ребят.

– Какие эмоции царили в раздевалке после матча?

– Очень хорошие, ведь мы добились невероятно важной победы и продолжаем находиться на первом месте в группе, и это нас вдохновляет, именно с этого места мы должны выйти в следующий этап.

– Что можете сказать о ваших забитых мячах?

– Я постепенно, шаг за шагом приближаюсь к своей оптимальной форме, ведь достаточно давно не играл. Я доволен, что во втором матче выхожу на поле и хорошо играю, а «Динамо» побеждает. Это добавляет уверенности, и я с нетерпением жду следующих матчей, в которых хочу играть все лучше и лучше, чтобы стабильно находиться на высоком уровне.

– С кем вам удобнее играть впереди – с Бесединым или Мбокани?

– Это не имеет значения. Главное, играть в хороший футбол и побеждать. А кто выходит на поле – я или другой форвард – не важно.

– Когда арбитр назначил пенальти, вы сразу решили подойти к одиннадцатиметровой отметке?

– Кому-то нужно брать на себя ответственность. Мне нравится это делать в подобных и других моментах. В прошлом сезоне и начале нынешнего это делал Ярмоленко, но, к сожалению, сейчас его нет в нашей команде. Поэтому, повторюсь, решил взять на себя ответственность и пробил. Иногда мы промахиваемся, иногда забиваем, в этот раз все сложилось благополучно – для этого мы усердно тренируемся – чтобы создавать голевые моменты.

– В моменте со вторым забитым мячом вы очень быстро среагировали на отскок от перекладины…

– На самом деле, ситуация была достаточно сложная, мне пришлось думать очень быстро. Мяч коснулся земли, прежде, чем попал ко мне. Но момент, действительно, очень хороший, и отлично, что получилось забить.