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Жуниор МОРАЕС: «Постепенно приближаюсь к своей оптимальной форме»

Форвард «Динамо» поделился впечатлениями от победы в матче против «Партизана»

  • 29.09.2017 07:53
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ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
Автор дубля в ворота сербского «Партизана» Жуниор Мораес рассказал, как его команде удалось отыграться, проигрывая по ходу матча 0:2, а также прокомментировал свои забитые мячи:
 
– У нас сегодня был очень сильный соперник. Нам было тяжело играть, особенно в первом тайме, когда результат складывался не в нашу пользу. Но мы продолжали оставаться сконцентрированными, верить в победу, и, в итоге, добились ее.
 
– Вы могли предположить, что будете проигрывать после первого тайма 0:2?
– Такой счет был неожиданным. У нас были моменты, так же, как и у соперника, просто они свои шансы реализовали. Конечно, при счете 0:2 нам было очень тяжело, но мы показали, что являемся сильной командой, и выиграли второй тайм. Поздравляю с этим всех ребят.
 
– Какие эмоции царили в раздевалке после матча?
– Очень хорошие, ведь мы добились невероятно важной победы и продолжаем находиться на первом месте в группе, и это нас вдохновляет, именно с этого места мы должны выйти в следующий этап.
 
– Что можете сказать о ваших забитых мячах?
– Я постепенно, шаг за шагом приближаюсь к своей оптимальной форме, ведь достаточно давно не играл. Я доволен, что во втором матче выхожу на поле и хорошо играю, а «Динамо» побеждает. Это добавляет уверенности, и я с нетерпением жду следующих матчей, в которых хочу играть все лучше и лучше, чтобы стабильно находиться на высоком уровне.
 
– С кем вам удобнее играть впереди – с Бесединым или Мбокани?
– Это не имеет значения. Главное, играть в хороший футбол и побеждать. А кто выходит на поле – я или другой форвард – не важно.
 
– Когда арбитр назначил пенальти, вы сразу решили подойти к одиннадцатиметровой отметке?
– Кому-то нужно брать на себя ответственность. Мне нравится это делать в подобных и других моментах. В прошлом сезоне и начале нынешнего это делал Ярмоленко, но, к сожалению, сейчас его нет в нашей команде. Поэтому, повторюсь, решил взять на себя ответственность и пробил. Иногда мы промахиваемся, иногда забиваем, в этот раз все сложилось благополучно – для этого мы усердно тренируемся – чтобы создавать голевые моменты.
 
– В моменте со вторым забитым мячом вы очень быстро среагировали на отскок от перекладины…
– На самом деле, ситуация была достаточно сложная, мне пришлось думать очень быстро. Мяч коснулся земли, прежде, чем попал ко мне. Но момент, действительно, очень хороший, и отлично, что получилось забить.

Источник — ФК Динамо Киев

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