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Сергей СИДОРЧУК: «Не помню, когда замены настолько усиливали игру»

Капитан «Динамо» поделился впечатлениями от победы в матче против «Партизана»

  • 29.09.2017 07:36
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ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал волевую победу (3:2) в выездном поединке против «Партизана»:
 
– В первую очередь скажу, что это заслуга тренеров, которые смогли достучаться до футболистов. Также очень важно, что здорово сыграли замены. Не помню, когда в последний раз игроки, вышедшие на поле во втором тайме, настолько усиливали игру. Спасибо ребятам, которые вышли и, по большому счету, сделали результат.
 
– В первом тайме было заметно, что наши футболисты проигрывали борьбу…
– Прежде всего, хочу извиниться перед командой за второй гол. Наверное, если бы у нас не было настоящей команды,  мы бы опустили руки и не выиграли бы этот матч. Но коллектив у нас есть. Спасибо ребятам.
 
– Что почувствовали, когда сравняли счет?
– Еще, когда забили первый мяч, почувствовали, что сможем победить.
 
– Что вас вело, мотивировало и придавало сил?
– Больше сыграло самолюбие, мы видели, что они играли по счету, что вратарь тянул время, и это сыграло свою роль.
 
Перед матчем много говорили об их нападающем Тавамбе…
– Да, это хороший футболист. Вся игра «Партизана», по сути, строилась через него.

Источник — ФК Динамо Киев

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