Сергей СИДОРЧУК: «Не помню, когда замены настолько усиливали игру»

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал волевую победу (3:2) в выездном поединке против «Партизана»:

– В первую очередь скажу, что это заслуга тренеров, которые смогли достучаться до футболистов. Также очень важно, что здорово сыграли замены. Не помню, когда в последний раз игроки, вышедшие на поле во втором тайме, настолько усиливали игру. Спасибо ребятам, которые вышли и, по большому счету, сделали результат.

– В первом тайме было заметно, что наши футболисты проигрывали борьбу…

– Прежде всего, хочу извиниться перед командой за второй гол. Наверное, если бы у нас не было настоящей команды, мы бы опустили руки и не выиграли бы этот матч. Но коллектив у нас есть. Спасибо ребятам.

– Что почувствовали, когда сравняли счет?

– Еще, когда забили первый мяч, почувствовали, что сможем победить.

– Что вас вело, мотивировало и придавало сил?

– Больше сыграло самолюбие, мы видели, что они играли по счету, что вратарь тянул время, и это сыграло свою роль.

– Перед матчем много говорили об их нападающем Тавамбе…

– Да, это хороший футболист. Вся игра «Партизана», по сути, строилась через него.