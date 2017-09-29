Артем БЕСЕДИН: «Хорошо, что в перерыве тренеры нашли нужные слова»

Автор голевой передачи в выездном матче против «Партизана» Артем Беседин после игры поделился своими впечатлениями от победы (3:2)

– Получился непростой матч. Хорошо, что в перерыве тренеры нашли нужные слова, и мы преломили ход игры. Теперь нужно двигаться дальше и всеми силами стараться выйти из группы с первого места.

– Мы так понимаем, в раздевалке во время перерыва был серьезный разговор?

– Конечно, в первом тайме были ошибки. Следовало все вопросы решать еще до перерыва, но получилось, как получилось. Хорошо, что мы исправили свои недочеты и проявили характер. Теперь будем готовиться к «Заре».

– Как объясните то, что оба мяча «Динамо» привезло себе фактически на ровном месте, а могли пропустить и третий?

– Это футбол, такое иногда бывает. Самое главное после игр делать правильные выводы и не повторять подобные ошибки в следующих матчах.

– Как можете оценить команду соперника?

– Думаю, по мастерству футболистов и опыту у нас команда лучше. На первом месте сегодня был характер. В первом тайме мы проиграли больше борьбы, и из-за этого пропустили мячи. После перерыва исправились, направили игру в нужное русло, навязали «Партизану» свой футбол и добились хорошего результата.

– Как вам удалось сделать такую хорошую передачу на Буяльского, когда он забивал?

– Я обвел соперника и прострелил туда, где оказался Виталик, который и замкнул передачу.