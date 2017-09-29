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Артем БЕСЕДИН: «Хорошо, что в перерыве тренеры нашли нужные слова»

Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над «Партизаном»

  • 29.09.2017 07:25
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footboom.com. Артем Беседин
© footboom.com. Артем Беседин
Автор голевой передачи в выездном матче против «Партизана» Артем Беседин после игры поделился своими впечатлениями от победы (3:2).
 
– Получился непростой матч. Хорошо, что в перерыве тренеры нашли нужные слова, и мы преломили ход игры. Теперь нужно двигаться дальше и всеми силами стараться выйти из группы с первого места.
 
– Мы так понимаем, в раздевалке во время перерыва был серьезный разговор?
– Конечно, в первом тайме были ошибки. Следовало все вопросы решать еще до перерыва, но получилось, как получилось. Хорошо, что мы исправили свои недочеты и проявили характер. Теперь будем готовиться к «Заре».
 
– Как объясните то, что оба мяча «Динамо» привезло себе фактически на ровном месте, а могли пропустить и третий?
– Это футбол, такое иногда бывает. Самое главное после игр делать правильные выводы и не повторять подобные ошибки в следующих матчах.
 
– Как можете оценить команду соперника?
– Думаю, по мастерству футболистов и опыту у нас команда лучше. На первом месте сегодня был характер. В первом тайме мы проиграли больше борьбы, и из-за этого пропустили мячи. После перерыва исправились, направили игру в нужное русло, навязали «Партизану» свой футбол и добились хорошего результата.
 
– Как вам удалось сделать такую хорошую передачу на Буяльского, когда он забивал?
– Я обвел соперника и прострелил туда, где оказался Виталик, который и замкнул передачу.

Источник — ФК Динамо Киев

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