Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В перерыве Хацкевич не кричал, указал на ошибки»

– Виталий, ты родом из Калиновки Винницкой области, в которой случилась беда. Свой гол посвящаешь землякам?

– Мы были на заезде, часов в 11 вечера мне позвонили и сообщили о произошедшем. Это моя родина, расстроился. Держу связь с родными и друзьями, вроде сейчас там все нормально.

– Почему первые таймы против «Скендербеу» и «Партизана» не удавались, зато после перерыва...

– Нам нужно сперва на свою голову что-то придумать, а затем самим выход искать.

– Эта победа самая эмоциональная в карьере?

– Пожалуй, да.

– Что в перерыве говорил Александр Хацкевич?

– Не кричал, указал на ошибки. Сказал, есть 45 минут, чтобы все исправить.