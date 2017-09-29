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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В перерыве Хацкевич не кричал, указал на ошибки»

Хавбек «Динамо» поделился впечатлениями от победы в матче против «Партизана»

  • 29.09.2017 07:17
  • 1202 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский
Хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).
 
– Виталий, ты родом из Калиновки Винницкой области, в которой случилась беда. Свой гол посвящаешь землякам?
– Мы были на заезде, часов в 11 вечера мне позвонили и сообщили о произошедшем. Это моя родина, расстроился. Держу связь с родными и друзьями, вроде сейчас там все нормально.
 
– Почему первые таймы против «Скендербеу»  и «Партизана» не удавались, зато после перерыва...
– Нам нужно сперва на свою голову что-то придумать, а затем самим выход искать.
 
– Эта победа самая эмоциональная в карьере?
– Пожалуй, да.
 
– Что в перерыве говорил Александр Хацкевич?
– Не кричал, указал на ошибки. Сказал, есть 45 минут, чтобы все исправить.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    gsm.stas
      gsm.stas, 29.09.2017 07:36
    +1
    Хацкевич може і некричав... А от Лужний точно декому по ребрах надавав. Особливо Кадару.
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    александр ковтун
      александр ковтун, 29.09.2017 08:29
    0
    буяльский сделал игру.. как шева его не видит...?????????
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