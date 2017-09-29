Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В перерыве Хацкевич не кричал, указал на ошибки»

Хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).
– Виталий, ты родом из Калиновки Винницкой области, в которой случилась беда. Свой гол посвящаешь землякам?
– Мы были на заезде, часов в 11 вечера мне позвонили и сообщили о произошедшем. Это моя родина, расстроился. Держу связь с родными и друзьями, вроде сейчас там все нормально.
– Почему первые таймы против «Скендербеу» и «Партизана» не удавались, зато после перерыва...
– Нам нужно сперва на свою голову что-то придумать, а затем самим выход искать.
– Эта победа самая эмоциональная в карьере?
– Пожалуй, да.
– Что в перерыве говорил Александр Хацкевич?
– Не кричал, указал на ошибки. Сказал, есть 45 минут, чтобы все исправить.
Источник — ФК Динамо Киев
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