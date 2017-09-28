Лудогорец — Хоффенхайм — 2:1. Видеообзор матча

вроде как первую корзину дает, как ШД в этом году, при условии, что победитель ЛЧ становится и че...

так вот и иди на куй-ну на работу и не задерживайся!

От тебя " банальщиной" так и сыпет, не Соловьев фамилия!? Я бы по переписывался ещё но ...

что бы ты знало-сдохну после тебя,я еще ламбаду на твоей могиле станцую! а ты зуб свой готовь,ко...

Хватило тебя ровно на одно адекватное сообщение, ты такое же дно по жизни! Сходи к врачу или займ...

Динамо від гри до гри наступає на одні і ті самі граблі , недооцінює суперника . Добре що вистача...