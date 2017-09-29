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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Замены усилили игру во втором тайме»

Главный тренер киевского «Динамо» поделился впечатлениями от победы в матче против «Партизана»

  • 29.09.2017 01:01
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fcdynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич
Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).
 
– Что вы сказали игрокам в перерыве?
– Ожидал этот вопрос. Если вернуться к «Скендербеу», нужно было завести игроков. Здесь же наоборот надо было успокоить. Сказал, что нужно забыть о том, что было в первом тайме и взять игру под контроль.
 
– По какой причине не тренировался перед матчем и не играл Евгений Хачериди?
– По прилету у него появились проблемы с горлом. Вчера он сделал процедуры, но сегодня перед разминкой сказал, что не готов к игре и не может быть даже в запасе.
 
– Переход на 4-4-2 повлек смену позиции Виталия Буяльского. Означает ли это, что он будет играть и дальше на этой позиции или это разовая акция?
– Виталика давно знаю, еще со времен, когда он играл в молодежной команде. Цыганков почувствовал проблемы с приводящей мышцей. Буяльский забил гол, принял участие во втором голе, взял на себя инициативу. Для него эта позиция не нова.
 
– Команда лучше играет второй тайм, чем первый.
– Фактор первого гола важен. У нас был хороший момент в первом тайме, когда Гонсалес не забил. Было больше эмоций, чем умного футбола. Что касается второго тайма, замены усилили игру, сами ребята играли в футбол, который хочется видеть и в дальнейшем.
 
– «Партизан» вас удивил, или претензии только к нашим игрокам?
– В принципе, увидели то, что показывали – что много длинных передач, передач на 3-го номера (Тавамбу). В первом тайме защитники не справлялись, много проигрывали. То, что высоко накрывали и не давали разыгрывать мяч – это было неожиданностью.

Источник — Футбол 24

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