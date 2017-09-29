Группа E. Эвертон не смог выиграть у Аполлона

«Лион» – «Аталанта» – 1:1
Голы: 1:0 – 45 Траоре, 1:1 – 57 Гомес.
«Лион» – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Ауар (Депай, 70), Ндомбеле, Траоре (Корне, 85), Тузар, Фекир, Диас (Маолида, 70).
«Аталанта» – Бериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масьелло, Фройлер, Спинаццола, Гомес, Кристанте (Кастань, 46), де Рон, Петанья (Иличич, 62).
Предупреждения: Кристанте (27), де Рон (38), Иличич (71).
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«Эвертон» – «Аполлон» – 2:2
Голы: 0:1 – 12 Сардинеро, 1:1 – 21 Руни, 2:1 – 66 Влашич, 2:2 – 88 Юсте.
«Эвертон» – Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Кенни, Уильямс, Гуйе (Влашич, 46), Шнайдерлин, Сигурдссон, Дэвис (Классен, 67), Руни, Сандро Рамирес (Кэлверт-Льюин, 67).
«Аполлон» – Вале, Юсте, Василиу (Селайя, 83), Роберж, Алеф, Сачетти (Жандер, 77), Яколиш (Шембри, 61), Аллан, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица.
Предупреждение: Юсте (74).
Удаление: Роберж (86).
Источник — Sport.ua
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