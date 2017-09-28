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Партизан Б
2:3
Динамо Киев
28.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Партизан Белград — Динамо Киев — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Партизан Белград» — «Динамо Киев»

  • 29.09.2017 01:13
  • 700 просмотров
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Метки
ФК Динамо. «Партизан Белград» — «Динамо Киев»
© ФК Динамо. «Партизан Белград» — «Динамо Киев»

В поединке группового этапа Лиги Европы «Партизан Белград» — «Динамо Киев» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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