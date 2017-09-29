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Группа D. Милан в компенсированное время обыграл Риеку

АЕК сыграл вничью с «Аустрией»

  • 29.09.2017 00:42
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«Милан» – «Риека» – 3:2
Голы: 1:0 – 14 Андре Силва, 2:0 – 53 Мусаккьо, 2:1 – 84 Акости, 2:2 – 90, пенальти Элез, 3:2 – 90 Кутроне.
 
«Милан» – Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Абате, Мусаккьо, Кессиэ (Маури, 71), Локателли, Чалханоглу (Бонавентура, 46), Борини, Кутроне, Андре Силва (Сусо, 82).
«Риека» Слуга, Элез, Жута, Вешович, Жупарич, Брадарич, Мишич, Павичич (Малеш, 71), Квржич (Акости, 58), Пулич (Чрниц, 80), Эбер.
 
Предупреждения: Брадарич (43), Элез (82).
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АЕК – «Аустрия» – 2:2
Голы: 1:0 – 28 Ливая, 1:1 – 43 Моншайн, 1:2 – 49 Таджури, 2:2 – 90 Ливая.
 
АЕК – Анестис, Чосич (Цанетопулос, 23; Бакасетас, 80), Враньеш, Родриго Гало, Бакакис, Манталос, Айдаревич (Галанопулос, 53), Юханссон, Христодулопулос, Араухо, Ливая.
«Аустрия» – Пентц, Мохаммед, Марчинко, Кляйн, Де Паула (Ли Чжин Хен, 90), Хольцхаузер, Таджури, Зербест, Пирес, Альхассан (Прокоп, 60), Моншайн (Фризенбихлер, 70).
 
Предупреждения: Альхассан (15), Родриго Гало (62), Враньеш (74), Ливая (76).

 

Источник — Sport.ua

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