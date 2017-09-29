Группа D. Милан в компенсированное время обыграл Риеку

«Милан» – «Риека» – 3:2
Голы: 1:0 – 14 Андре Силва, 2:0 – 53 Мусаккьо, 2:1 – 84 Акости, 2:2 – 90, пенальти Элез, 3:2 – 90 Кутроне.
«Милан» – Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Абате, Мусаккьо, Кессиэ (Маури, 71), Локателли, Чалханоглу (Бонавентура, 46), Борини, Кутроне, Андре Силва (Сусо, 82).
«Риека» – Слуга, Элез, Жута, Вешович, Жупарич, Брадарич, Мишич, Павичич (Малеш, 71), Квржич (Акости, 58), Пулич (Чрниц, 80), Эбер.
Предупреждения: Брадарич (43), Элез (82).
___________________________________________________________________________________________________________________
АЕК – «Аустрия» – 2:2
Голы: 1:0 – 28 Ливая, 1:1 – 43 Моншайн, 1:2 – 49 Таджури, 2:2 – 90 Ливая.
АЕК – Анестис, Чосич (Цанетопулос, 23; Бакасетас, 80), Враньеш, Родриго Гало, Бакакис, Манталос, Айдаревич (Галанопулос, 53), Юханссон, Христодулопулос, Араухо, Ливая.
«Аустрия» – Пентц, Мохаммед, Марчинко, Кляйн, Де Паула (Ли Чжин Хен, 90), Хольцхаузер, Таджури, Зербест, Пирес, Альхассан (Прокоп, 60), Моншайн (Фризенбихлер, 70).
Предупреждения: Альхассан (15), Родриго Гало (62), Враньеш (74), Ливая (76).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.