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Таблица коэффициентов УЕФА

«Динамо» и «Заря» пополнили баланс Украины

  • 29.09.2017 00:37
  • 1699 просмотров
  • 4 комментария
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Таблица коэффициентов УЕФА

Победы «Динамо» и «Зари» в Лиге Европы добавили баллов в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, за каждую победу в основном раунде начисляется по 2 очка, а затем сумма очков делится на количество стартовавших в еврокубках от страны команд. В нашем случае это 4/5 = 0,8 балла.

В лидеры сезона вышла Англия - 6,928 баллов, Кипр второй, Италия - третья. Украина пока на 19-й строчке.

# Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Рейт. Ком.
1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 5.571 92.855 7/7
2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 6.928 66.462 7/7
3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 6.000 64.916 6/6
4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 2.428 63.998 6/7
5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 4.333 49.248 5/6
6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 5.600 46.382 4/5
7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 4.666 42.248 5/6
8 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 1.200 37.100 2/5
9 УКРАИНА 7.833 10.000 9.800 5.500 3.400 36.533 3/5
10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 3.000 32.000 3/5
11 Голландия 5.916 6.083 5.750 9.100 1.700 28.549 2/5
12 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 4.500 27.600 2/4
13 Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 3.700 27.200 2/5
14 Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 2.500 27.175 3/5
15 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 2.100 25.800 3/5
16 Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 3.875 24.750 1/4
17 Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 4.000 24.700 1/4
18 Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 4.875 21.000 2/4
19 Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 6.250 20.800 2/4
20 Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 4
21 Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 1.900 19.450 1/5
22 Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 3.875 18.625 1/4
23 Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 3.875 18.475 1/4
24 Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 3.500 18.125 1/4
25 Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 3.000 18.125 1/4
26 Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 2.500 17.875 1/4
27 Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 3.500 16.925 1/4
28 Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 2.500 16.375 1/4
29 Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 3.625 16.000 2/4
30 Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 4.125 14.000 1/4
31 Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 1
32 Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 4
33 Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 1.500 8.750 1/4
34 Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 4
35 Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 4
36 Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 1.875 7.750 1/4
37 Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 2.875 7.250 1/4
38 Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 4
39 Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 4
40 Босния и Герцеговина 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 4
41 Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 4
42 Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 4
43 Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375 4
44 Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 4
45 Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 4
46 Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 4
47 Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 4
48 Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 4
49 Северная Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 4
50 Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 4
52 Gibraltar 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 3
53 Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 3
54 Сан-Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 3
55 Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    avtv4444
      avtv4444, 29.09.2017 00:46
    +9
    Что поразило за этих 3 игровых дня. что 6 немецких клубов не набрали ни одного очка.
    Ссылка
    jvkolosov
    online
      jvkolosov, 29.09.2017 01:02
    +2
    avtv4444, 29.09.2017 00:46
    Что поразило за этих 3 игровых дня. что 6 немецких клубов не набрали ни одного очка.
    да уж, чудо из чудес
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    jvkolosov
    online
      jvkolosov, 29.09.2017 01:03
    0
    а наши должны бельгию обойти, у них оба клуба на вылет идут, помяните мое слово
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 29.09.2017 01:06
    0
    Кстати, наши в 3-х победах от Бельгии (т.е. еще 6 очков - и мы будем впереди них)...
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