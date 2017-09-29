Таблица коэффициентов УЕФА

Победы «Динамо» и «Зари» в Лиге Европы добавили баллов в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, за каждую победу в основном раунде начисляется по 2 очка, а затем сумма очков делится на количество стартовавших в еврокубках от страны команд. В нашем случае это 4/5 = 0,8 балла.
В лидеры сезона вышла Англия - 6,928 баллов, Кипр второй, Италия - третья. Украина пока на 19-й строчке.
|#
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Рейт.
|Ком.
|1
|Испания
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|5.571
|92.855
|7/7
|2
|Англия
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|6.928
|66.462
|7/7
|3
|Италия
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|6.000
|64.916
|6/6
|4
|Германия
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|2.428
|63.998
|6/7
|5
|Франция
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|4.333
|49.248
|5/6
|6
|Россия
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|5.600
|46.382
|4/5
|7
|Португалия
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|4.666
|42.248
|5/6
|8
|Бельгия
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|1.200
|37.100
|2/5
|9
|УКРАИНА
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|3.400
|36.533
|3/5
|10
|Турция
|6.700
|6.000
|6.600
|9.700
|3.000
|32.000
|3/5
|11
|Голландия
|5.916
|6.083
|5.750
|9.100
|1.700
|28.549
|2/5
|12
|Австрия
|7.800
|4.125
|3.800
|7.375
|4.500
|27.600
|2/4
|13
|Греция
|6.100
|6.200
|5.400
|5.800
|3.700
|27.200
|2/5
|14
|Чехия
|8.000
|3.875
|7.300
|5.500
|2.500
|27.175
|3/5
|15
|Швейцария
|7.200
|6.900
|5.300
|4.300
|2.100
|25.800
|3/5
|16
|Хорватия
|4.375
|6.875
|4.500
|5.125
|3.875
|24.750
|1/4
|17
|Дания
|3.800
|2.900
|5.500
|8.500
|4.000
|24.700
|1/4
|18
|Израиль
|5.750
|1.375
|2.250
|6.750
|4.875
|21.000
|2/4
|19
|Кипр
|2.750
|3.300
|3.000
|5.500
|6.250
|20.800
|2/4
|20
|Польша
|3.125
|4.750
|5.500
|3.875
|2.875
|20.125
|4
|21
|Румыния
|6.875
|5.125
|2.250
|3.300
|1.900
|19.450
|1/5
|22
|Азербайджан
|2.500
|3.625
|4.375
|4.250
|3.875
|18.625
|1/4
|23
|Швеция
|3.200
|3.900
|4.750
|2.750
|3.875
|18.475
|1/4
|24
|Шотландия
|3.250
|4.000
|3.000
|4.375
|3.500
|18.125
|1/4
|25
|Болгария
|5.625
|4.250
|1.000
|4.250
|3.000
|18.125
|1/4
|26
|Беларусь
|1.750
|5.500
|5.125
|3.000
|2.500
|17.875
|1/4
|27
|Норвегия
|2.600
|2.200
|7.250
|1.375
|3.500
|16.925
|1/4
|28
|Казахстан
|3.125
|3.375
|4.625
|2.750
|2.500
|16.375
|1/4
|29
|Сербия
|2.500
|2.750
|4.250
|2.875
|3.625
|16.000
|2/4
|30
|Словения
|2.625
|4.000
|1.000
|2.250
|4.125
|14.000
|1/4
|31
|Лихтенштейн
|1.000
|2.500
|5.000
|2.500
|2.000
|13.000
|1
|32
|Словакия
|1.625
|2.750
|3.750
|2.125
|1.875
|12.125
|4
|33
|Молдова
|3.375
|1.750
|1.250
|0.875
|1.500
|8.750
|1/4
|34
|Исландия
|2.500
|2.500
|1.125
|1.000
|1.125
|8.250
|4
|35
|Венгрия
|0.875
|2.125
|1.625
|1.875
|1.625
|8.125
|4
|36
|Албания
|2.000
|0.875
|2.125
|0.875
|1.875
|7.750
|1/4
|37
|Македония
|0.500
|1.125
|1.500
|1.250
|2.875
|7.250
|1/4
|38
|Финляндия
|0.500
|2.400
|1.000
|1.750
|1.250
|6.900
|4
|39
|Ирландия
|0.250
|2.000
|0.700
|2.625
|1.125
|6.700
|4
|40
|Босния и Герцеговина
|1.500
|1.750
|1.500
|0.500
|1.375
|6.625
|4
|41
|Латвия
|1.625
|0.250
|1.625
|1.375
|0.750
|5.625
|4
|42
|Эстония
|1.000
|1.500
|1.000
|1.375
|0.625
|5.500
|4
|43
|Литва
|1.250
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|5.375
|4
|44
|Черногория
|1.250
|0.750
|1.000
|0.875
|1.125
|5.000
|4
|45
|Грузия
|1.875
|1.250
|0.625
|1.125
|0.125
|5.000
|4
|46
|Армения
|1.125
|0.375
|1.625
|1.125
|0.625
|4.875
|4
|47
|Мальта
|0.875
|0.125
|0.875
|1.250
|1.375
|4.500
|4
|48
|Люксембург
|1.500
|0.500
|0.750
|0.750
|0.875
|4.375
|4
|49
|Северная Ирландия
|0.875
|1.375
|0.750
|0.500
|0.750
|4.250
|4
|50
|Уэльс
|0.750
|0.125
|1.500
|1.000
|0.500
|3.875
|4
|51
|Фарерские Острова
|0.875
|1.375
|0.375
|0.375
|0.750
|3.750
|4
|52
|Gibraltar
|0.000
|0.250
|0.750
|1.500
|0.500
|3.000
|3
|53
|Андорра
|0.333
|0.500
|0.166
|0.166
|0.166
|1.331
|3
|54
|Сан-Марино
|0.333
|0.000
|0.000
|0.000
|0.166
|0.499
|3
|55
|Kosovo
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|2
Источник — Sport.ua
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