Группа C. Лудогорец выиграл у Хоффенхайма

«Лудогорец» – «Хоффенхайм-1899» – 2:1
Голы: 0:1 – 2 Кадержабек, 1:1 – 46 Дяков, 2:1 – 72 Лукоки.
«Лудогорец» – Броун, Моци, Пластун, Сисиньо, Натанаэл, Кристалдо (Кешерю, 87), Кампаньяро (Гуральски, 80), Марселиньо (Саша, 90), Абель, Лукоки, Дяков.
«Хоффенхайм-1899» – Бауманн, Шульц, Пош, Кадержабек (Окс, 56), Фогт, Цубер (Гайгер, 56), Нордтвейт, Рупп, Полянски, Крамарич, Ут (Пасслак, 74).
Предупреждения: Натанаэл (7), Крамарич (33), Полянски (57), Ут (58), Окс (62), Лукоки (73), Гайгер (82).
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«Брага» – «Истанбул» – 2:1
Голы: 1:0 – 26 Ахмед Хассан, 1:1 – 28 Белезоглу, 2:1 – 89 Франсержио.
«Брага» – Матеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Секейра (Бруну Шадаш, 20), Эшгайю, Данило (Франсержио, 71), Вукчевич, Жоау Карлуш (Орта, 79), Марсело Гойяно, Диаш, Ахмед Хассан.
«Истанбул» – Бабаджан, да Кошта (Аттама, 46), Клиши, Кайсара, Епуряну, Инлер, Белезоглу, Моссоро (Текдемир, 81), Вишча, Элиа, Эрдинч (Батдал, 74).
Предупреждения: Марсело Гойяно (24), Раул Силва (27), да Кошта (32).
Источник — Sport.ua
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