Группа B. Скендербеу и Янг Бойз не выявили победителя

«Скендербеу» – «Янг Бойз» – 1:1
Голы: 1:0 – 65 Соу, 1:1 – 72 Ассале.
«Скендербеу» – Шехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Музака (Дита, 77), Лиляй, Гавазай (Таку, 20), Сахити (Нимага, 67), Соу, Аденийи.
«Янг Бойз» – фон Балльмос, фон Берген, Жосс (Мбабу, 76), Бюрки, Вютрих, Эбишер, Саного, Сулеймани (Нсаме, 70), Шик (Фасснахт, 70), Ассале, Нгамале.
Предупреждения: Ассале (30), Нимага (86).
Источник — Sport.ua
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