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Группа B. Скендербеу и Янг Бойз не выявили победителя

В квартете «Динамо» албанский и швейцарский клубы сыграли вничью

  • 29.09.2017 00:27
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«Скендербеу» – «Янг Бойз» – 1:1
Голы: 1:0 – 65 Соу, 1:1 – 72 Ассале.
 
«Скендербеу» – Шехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Музака (Дита, 77), Лиляй, Гавазай (Таку, 20), Сахити (Нимага, 67), Соу, Аденийи.
«Янг Бойз» фон Балльмос, фон Берген, Жосс (Мбабу, 76), Бюрки, Вютрих, Эбишер, Саного, Сулеймани (Нсаме, 70), Шик (Фасснахт, 70), Ассале, Нгамале.
 
Предупреждения: Ассале (30), Нимага (86).

Источник — Sport.ua

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