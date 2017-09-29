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Группа F. Локомотив разгромил Фастав

«Шериф» и «Копенгаген» сыграли в «сухую» ничью

  • 29.09.2017 00:10
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«Локомотив» – «Фастав» Злин – 3:0
Голы: 1:0 – 2, пенальти Фернандеш, 2:0 – 6 Фернандеш, 3:0 – 17 Фернандеш.
 
«Локомотив» – Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 88), Пейчинович, Кверквелия, Миранчук (Коломейцев, 78), Тарасов, Фернандеш, Денисов, Фарфан (Ан. Миранчук, 46), Эдер, Лысов.
«Фастав» Злин Достал, Матейов (Копечны, 65), Гайич, Бачо, Экпай, Хольцер, Ирачек, Траоре, Вукадинович, Железник (Механович, 46), Диоп (Богель, 79).
 
Предупреждения: Вукадинович (58), Ирачек (63).
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«Шериф» – «Копенгаген» – 0:0
 
«Шериф» – Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон (де Нойер, 63), Брезовец (Бадибанга, 81), Маседа, Кендыш, Сушич, Мугоша (Домашкан, 71).
«Копенгаген» – Ольсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Куск (Бойлесен, 69), Квист, Зека, Вербич (Матич, 83), Сотериу, Пушич (Фальк, 45).
 
Предупреждение: Кулушич (87).

 

Источник — Sport.ua

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