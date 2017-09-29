Группа F. Локомотив разгромил Фастав

«Локомотив» – «Фастав» Злин – 3:0
Голы: 1:0 – 2, пенальти Фернандеш, 2:0 – 6 Фернандеш, 3:0 – 17 Фернандеш.
«Локомотив» – Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 88), Пейчинович, Кверквелия, Миранчук (Коломейцев, 78), Тарасов, Фернандеш, Денисов, Фарфан (Ан. Миранчук, 46), Эдер, Лысов.
«Фастав» Злин – Достал, Матейов (Копечны, 65), Гайич, Бачо, Экпай, Хольцер, Ирачек, Траоре, Вукадинович, Железник (Механович, 46), Диоп (Богель, 79).
Предупреждения: Вукадинович (58), Ирачек (63).
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«Шериф» – «Копенгаген» – 0:0
«Шериф» – Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон (де Нойер, 63), Брезовец (Бадибанга, 81), Маседа, Кендыш, Сушич, Мугоша (Домашкан, 71).
«Копенгаген» – Ольсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Куск (Бойлесен, 69), Квист, Зека, Вербич (Матич, 83), Сотериу, Пушич (Фальк, 45).
Предупреждение: Кулушич (87).
Источник — Sport.ua
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