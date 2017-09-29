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Группа A. Вильярреал не смог обыграть Маккаби

«Астана» сыграла вничью со «Славией»

  • 29.09.2017 00:23
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«Астана» – «Славия» – 1:1
Голы: 0:1 – 18 Нгаде-Нгаджуи, 1:1 – 42 Томасов.
 
«Астана» – Эрич, Постников, Логвиненко, Шомко, Шитов, Маевский, Томасов (Муртазаев, 82), Мужиков (Тагыберген, 87), Бейсебеков, Твумаси, Кабананга.
«Славия» – Коварж, Дели, Югас, Соболь, Нгаде-Нгаджуи, Стох, Ротань, Змргал (Громада, 62), Сикора (ван Бурен, 87), Боржил, Нецид (Шкода, 73).
 
Предупреждения: Мужиков (27), Югас (32), Боржил (39), Соболь (63), Постников (85).
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«Маккаби» Тель-Авив – «Вильярреал» – 0:0
 
«Маккаби» Тель-Авив – Райкович, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Бабен, Еини, Сушич (Перец, 63), Блэкмэн, Баттоккио, Атар (Ацили, 65), Кьяртанссон (Ицхаки, 87).
«Вильярреал» Барбоса, Руис, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс, Сориано (Кастильехо, 68), Герра, Тригерос (Родри Эрнандес, 82), Бакка (Унал, 75), Бакамбу.
 
Предупреждения: Блэкмэн (15), Коста (58), Ицхаки (90).

 

Источник — Sport.ua

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