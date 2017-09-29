Группа A. Вильярреал не смог обыграть Маккаби

«Астана» – «Славия» – 1:1
Голы: 0:1 – 18 Нгаде-Нгаджуи, 1:1 – 42 Томасов.
«Астана» – Эрич, Постников, Логвиненко, Шомко, Шитов, Маевский, Томасов (Муртазаев, 82), Мужиков (Тагыберген, 87), Бейсебеков, Твумаси, Кабананга.
«Славия» – Коварж, Дели, Югас, Соболь, Нгаде-Нгаджуи, Стох, Ротань, Змргал (Громада, 62), Сикора (ван Бурен, 87), Боржил, Нецид (Шкода, 73).
Предупреждения: Мужиков (27), Югас (32), Боржил (39), Соболь (63), Постников (85).
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«Маккаби» Тель-Авив – «Вильярреал» – 0:0
«Маккаби» Тель-Авив – Райкович, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Бабен, Еини, Сушич (Перец, 63), Блэкмэн, Баттоккио, Атар (Ацили, 65), Кьяртанссон (Ицхаки, 87).
«Вильярреал» – Барбоса, Руис, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс, Сориано (Кастильехо, 68), Герра, Тригерос (Родри Эрнандес, 82), Бакка (Унал, 75), Бакамбу.
Предупреждения: Блэкмэн (15), Коста (58), Ицхаки (90).
Источник — Sport.ua
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