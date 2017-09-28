И снова волевая! Динамо в Белграде отыгралось с 0:2

По сравнению с предыдущим, не совсем удачным поединком с «Вересом», главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сделал сразу несколько перестановок в стартовом составе. В основе на игру с «Партизаном» вышли Домагой Вида, Томаш Кендзёра, Денис Гармаш, Артем Кравец и Дерлис Гонсалес, по тем или иным причинам не игравшие в Киеве с первых минут. Т.е. состав полевых игроков обновился ровно наполовину! Разумеется, тренеру виднее, но такие изменения на фоне не самой лучшей выездной статистики киевлян в еврокубках (ни одной победы и только один гол в последних шести матчах) вызывали некоторые опасения за итог встречи. Впрочем, белградский клуб был не в лучшем положении. Как и динамовцы накануне, «гробари» пострадали от фанов, и потому матч в Белграде проходил при пустых трибунах. А болельщики «Партизана» на родном стадионе — это если не «двенадцатый» полноценный игрок команды, то что-то очень близкое. И по сравнению с матчем чемпионата наставник сербского клуба Мирослав Джукич также сделал пять замен!

Команды довольно долго присматривались друг к другу, и только на 17-й минуте возник первый опасный момент. Это был первый тревожный звонок у ворот Максима Коваля. Эвертон оказался в штрафной «Динамо», но под его удар бросились и защитник, и вратарь, совместными усилиями отведя угрозу. Ответила украинская команда тут же: Виктор Цыганков мощно выстрелил с ходу, но Владимир Стойкович в красивом прыжке потянул мяч из девятки. А затем отличный шанс открыть счет упустил Дерлис Гонсалес. Киевляне провели неплохую атаку, доставили мяч с правого фланга в штрафную. Однако парагвайцу понадобилось 4 (!) касания, чтобы укротить сферу — за это время голкипер успел прибежать с линии ворот и ногой просто заблокировать удар. Как нужно действовать в таких ситуациях? Мастер-класс для украинской команды провели Леандро Тавамба и Огнен Ожегович. Первый принял вбрасывание из аута и подал на линию вратарской (при этом Вида отлетел от фактурного камерунца, как от стены), второй в касание пробил под дальнюю штангу — 1:0!

А под занавес тайма всё стало еще печальнее. Сейдуба Сума выдал пас к линии штрафной, Тавамба принял мяч и с ходу нанес мощный удар — без шансов для Коваля. Оставалось уповать на тренерскую «накачку» в перерыве — в поединке со «Скендербеу» киевляне тоже напрочь провалили первый тайм, но добыли волевую победу.

Хацкевич сделал двойную замену, выпустив Артема Беседина и Жуниора Мораеса (и наверняка без «накачки» не обошлось!). Как оказалось — помогло! Вскоре после возобновления игры динамовцы заработали штрафной. Йосип Пиварич пробивал со штрафного сильно и, наверное, точно, однако на пути мяча оказалась поднятая рука стоявшего в стенке Ожеговича. Арбитр без тени сомнений указал на точку. Свежий Мораес классно исполнил приговор, разведя мяч и вратаря по углам. 2:1 — и времени еще достаточно. А главное — мы увидели совершенно другое «Динамо» - по-спортивному злое и агрессивное. 2 удара по воротам в первой половине встречи и 13 — во второй. Почему не играть так с самого начала? Вопрос не к нам...

Итак, подопечные Хацкевича заиграли азартнее и активнее. Неплохой момент был у Виды, но после его удара головой хозяев выручил Стойкович. Затем «сыграла» и вторая замена — Беседин ворвался в штрафную справа и от линии ворот прострелил на угол вратарской, а оказавшийся там Виталий Буяльский в касание пробил в ближний угол — 2:2! «Партизан» мог тут же восстановить статус кво, но великолепно сыграл наш вратарь: Коваль сумел «сложиться» и отразить удар Ожеговича с близкого расстояния.

Что приятно, «Динамо» не остановилось. С каждой минутой преимущество украинской команды становилось всё ощутимее и в итоге вылилось в третий мяч. Буяльский пробил с линии штрафной, но угодил в штангу, однако тут как тут оказался Мораес, в касание добивший мяч в сетку — 2:3! «Партизан» ничего не сумел создать в оставшиеся 10 (с учетом компенсированного времени) минут. Сербы устроили штурм, но динамовцы так и не позволили им пробить по воротам.

«Динамо» продолжает единолично возглавлять группу «В» с шестью очками и двумя волевыми победами. Киевлян теперь ожидает «сдвоенная» встреча с недавним обидчиком - «Янг Бойз». «Партизан» с 1 очком — внизу турнирной таблицы. Сербы два следующих поединка сыграют со «Скендербеу».



«Партизан» - «Динамо» - 2:3

Огнен Ожегович, 34, Леандре Тавамба, 42 - Жуниор Мораес, 54 (с пенальти), Виталий Буяльский, 68, Жуниор Мораес, 84

«Партизан Б»: Владимир Стойкович, Боян Остоич, Мирослав Вуличевич, Неманья Милетич, Неманья Милетич, Сейдуба Сума (Данило Пантич, 76), Марко Янкович, Милан Радин, Эвертон Луис, Огнен Ожегович (Джордже Йованович, 79), Леандре Тавамба

«Динамо Киев»: Максим Коваль, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес (Николай Морозюк, 90), Сергей Сидорчук, Артем Кравец (Артем Беседин, 46), Виктор Цыганков (Жуниор Мораес, 46)

Леандре Тавамба, 83. Марко Янкович, 47. Эвертон Луис, 63. - Артем Кравец, 29. Сергей Сидорчук, 79.