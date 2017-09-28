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ИВАНОВ: «Не думал ни секунды над предложением Металлиста-1925»

Новоиспеченный главный тренер «Металлиста-1925» прокомментировал свое назначение

  • 28.09.2017 23:45
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Металлист-1925. Александр Иванов
© Металлист-1925. Александр Иванов
Новый наставник «Металлиста-1925» Александр Иванов рассказал о своем назначении
 
— Вариант возник позавчера поздно вечером после звонка Сергея Михайловича Стороженко. Я не думал ни секунды, а сразу принял это предложение. Я понимал всю ответственность, которую на себя брал. Ведь вернуться в родной город и попытаться возродить здесь большой футбол — задача не из легких.
 
Также я полностью осознаю, что отныне буду нести ответственность и перед руководством клуба, и перед многочисленной армией харьковских болельщиков. Оказаться в «Металлисте 1925» для меня очень почетно.
 
— Вы успели побывать на двух домашних матчах команды. Уже знаете свои первые шаги в качестве главного тренера?
— Давайте так, на этих матчах я был исключительно в качестве болельщика. Конечно, болел за команду и желал ей побед. Детальный анализ у нас еще впереди, когда я увижу футболистов непосредственно в тренировочном процессе. Пока же я только приступаю к работе, – сказал Иванов.
 
 
Полное интервью Александра Иванова в качестве главного тренера «Металлиста-1925»

Источник — ФК Металлист 1925

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