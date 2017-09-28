Коньяспор — Витория Гимараэш — 2:1. Видеообзор матча

Ну, фарт, не фарт, а защитники сыграли впечатляюще. Сваток уже где-то на уровень сборной метит, н...

Ну и конкретно сегодня Сухотский тоже пофеерил.

Может и правда - прикупить кого-то на позицию Гонсалеса? Деньги ж есть после продажи Ярмоленко, с...

Кравец, Гонсалес, Кадар, - что эти люди делают в Киеве? Провальная игра из матча в матч.

Не был, на одной линии с защитником стоял, ещё и спиной к воротам.