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ЭМЕРСОН: «Оказалось, что в Конго у меня есть внуки»

Новая рубрика Sport.ua «1:1» рассказывает о первом украинце в национальной сборной Конго

  • 29.09.2017 08:55
  • 2132 просмотров
  • 5 комментария
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Эмерсон Иллой-Айет. Роман Хоботов
© Эмерсон Иллой-Айет. Роман Хоботов
Sport.ua представляет новую рубрику «1:1 – Один на один». Каждую неделю журналист нашего издания Антон Светличный будет встречаться с известными украинскими спортсменами, которые откровенно расскажут о своей жизни, профессиональной карьере, взлетах и падениях, а также о самых заветных мечтах. Кроме того, уникальность проекта заключается в том, что читатели Sport.ua могут выдвигать свои предложения по интервьюируемым спортсменам, связавшись напрямую с автором рубрики «1:1» или же оставив комментарий на сайте.
 
Каждую пятницу ожидайте интервью с интересным человеком.
 
О футболисте по имени Владис-Эмерсон Иллой-Айет я узнал еще года четыре назад, когда, будучи главным тренером черниговской «Десны», выкупил его контракт у «Черноморца». Естественно, было это не в реальности, а в виртуальном мире, точнее сказать, в известной многим геймерам игре Football Manager. Стоит отметить, что многие профессиональные тренеры пользуются этим симулятором для поиска талантливых футболистов по всему миру и нередко эта игрушка их выручает.
 
Еще тогда молодой центральный защитник поразил меня своей способностью быстро развиваться и в короткие сроки дорастал до уровня Премьер-лиги. Об Эмерсоне (защитник «Олимпика» не любит, когда в его имени пишут две буквы М) в реальном мире впервые услышал после его вызова сначала в юношескую, а потом и в молодежную сборную Украины, дебютировав в ней при Сергее Ковальце.
 
Контракт с «Черноморцем» подошел к своему завершению, и Эмерсон выбрал команду, в которой мог показать свои сильные стороны и побороться за место в основе. Однако и здесь футбольная судьба сыграла злую шутку с Эмерсоном. «Карпаты» получили трансферный бан и не смогли заявить футболиста на участие в чемпионате. Последовала аренда в тернопольскую «Ниву» - период, который молодой защитник не очень любит вспоминать.
 
 
В 2015-м году Эмерсон подписал контракт с донецким «Олимпиком» и с ходу смог стать своим в команде Романа Санжара. Игра в основном составе, громкие победы и выход в Лигу Европу с командой, которая не потратила ни одной гривны на трансферы. Но 2017-й год подарил 21-летнему футболисту еще один вызов. Сборная Конго охотилась за Эмерсоном с детских лет и наконец сумела переубедить футболиста, отец которого является ведущим хирургом на своей родине, одеть форму национальной команды.
 
5 сентября в столице Конго, Браззавилле, Эмерсон дебютировал в национальной сборной этой страны. Появившийся в основном составе команды в поединке против Ганы, защитник «Олимпика» сумел отличиться голом, который стал дебютным для него не только в Африке, но и в профессиональной карьере.
 
ТАНЦЕВАЛ НА ПОСВЯЩЕНИИ В СБОРНОЙ
 
- Эмерсон, поздравляю тебя с дебютом за сборную Конго! Твои первые впечатления?
- Скажу так, для меня этот сбор в первую очередь был информативным, потому что до этого я не понимал, каково это - не общаться с партнерами по команде на одном языке. Многие футболисты приезжают в Украину, и все удивляются, почему они сразу не демонстрируют свой уровень. Но я понял, что действительно адаптация играет в футболе большую роль. И каким бы я коммуникабельным человеком ни был, с языковым барьером мне было очень сложно. В первую очередь я доволен тем, что мне удалось забить гол. Для меня это вдвойне важнее, потому что у моей сестры в этот день был день рождения, и этот гол стал символическим подарком для нее, ведь она действительно этого хотела.
 
- За последних три сезона ты не забил ни одного гола, а тут дебютный матч и сразу отличаешься взятием ворот...
- Не могу назвать причину, почему не могу отличиться в Украине. Я постоянно отрабатываю стандартные положения на тренировках, но, видимо, не пришел еще мой час. Надеюсь, это не последний мой гол, и я смогу отличиться уже в ближайших матчах за «Олимпик».

 
- Расскажи, как тебя встретили в команде?
- Сейчас во многих командах принято посвящать новичков. У меня был выбор - спеть песню или станцевать. Я выбрал танец, так как у меня это неплохо получается. Ребятам понравилось - посмеялись.
 
- Кстати, в твоем Instagram я видел, как ты танцуешь «Лунную походку»... Именно ее ты исполнял перед своими новыми партнерами?
- Наверное, у меня это в крови, поэтому я могу это делать (улыбается). Нет, для ребят по команде я танцевал более символичное, более близкое к африканским танцам.
 
 

💃🕺🎉

Публикация от Vladis Emerson #32 (@vladisemerson)

 
- Сейчас в сборной Конго подобрана довольно гармоничный состав, есть сплав опыта и молодости. Какие задачи стоят перед Конго на ближайшее время, ведь отбор на чемпионат мира уже проигран?
- Действительно, Себастиен Миньо сейчас собирает молодую и амбициозную команду. Он работает не так долго, но хочет, чтобы о Конго заговорили в футбольном мире. За счет того, что он очень много времени посвящает селекции и вызывает достаточно много молодых исполнителей, он пропагандирует современный футбол с контролем мяча, активными флангами. В тактическом плане он очень хорошо подкован и это его сильная сторона.
 
- В матче против Ганы (1:5 - отбор на чемпионат мира), в котором ты отличился голом, Миньо заменил тебя в перерыве. Чем он объяснил эту замену?
- Это была плановая замена, так как на мое место вышел капитан команды Принс Оньянге, который играет в английском «Вулверхэмптоне». Миньо не мог не выпустить капитана команды на поле в этом матче. Честно говоря, не могу сказать, что был расстроен заменой, потому что чувствовал дискомфорт на поле в связи с невозможностью общения с партнерами.
 
- Сейчас учишь французский?
- Как только прилетел - сразу же сел за учебники. Мой агент, Евгений Гусев, сразу же нашел мне различные программы для изучения языка. Вдобавок сейчас ищу репетитора французского языка, чтобы отрабатывать тот материал, который я запомнил.
 
 
- С тобой в сборной играет Дельвин Н’Динга, который в свое время провел два года в России, выступая за «Локомотив». С ним довелось пообщаться или он не говорит по-русски?
- Он был на сборе буквально два или три дня в связи с тем, что в то время как раз решался вопрос с его трансфером в турецкий «Сивасспор». Он знает буквально пару слов на русском, поэтому общались с ним по-английски.
 
- Перед тем, как отправиться в Конго, изучал состав команды?
- Да, я знал некоторых игроков. Например, сейчас слежу за выступлениями Тьеви (Тьеви Бифума, нападающий турецкого «Сивасспора», экс-игрок «Вест Брома», «Эспаньола» и «Бастии». - Авт.), который в последнем матче за свой клуб забил два гола. Он играет на фланге и то, что я видел, удивило меня. Он так быстро бегает, что в Украине далеко не все способны такое делать.
 
 
- В сборной Конго сейчас собрано много представителей чемпионата Франции, Англии, Турции, есть даже игроки «Хетафе» и ряда греческих и кипрских клубов... Почему такая мастеровитая по африканским меркам команда провалила отбор на чемпионат мира 2018 (на данный момент Конго с 1-м очком занимает последнее место в своей отборочной группе)?
- Сейчас главная задача нашей команды - попасть на Кубок африканских наций, и наш тренер этого не скрывает. Конечно, было бы неплохо, если бы мы могли выйти на чемпионат мира, но приоритетом сейчас остается другой турнир. Из-за того, что тренер строит новую команду - приходится чем-то жертвовать. Сейчас, за счет игр отбора на ЧМ-2018 он имеет возможность просматривать футболистов, проводить селекцию и готовиться к отбору на КАФ. На данный момент мы наигрываем состав, который сможет решать определенные задачи на КАФ 2018.
 
ДОЛГО ЖДАЛ ИНТЕРЕСА ОТ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
 
- Как вообще в Конго узнали о твоем существовании и когда ты впервые узнал об их интересе?
- Так как мой отец - довольно известная личность в Конго, там знали о моем существовании.
 
- То есть, твой отец рекомендовал тебя в сборную Конго?
- Нет. В Конго знали, что у моего отца есть сын, который занимается футболом и так получилось, что представители сборной общались обо мне с отцом, после чего уже связывались со мной и моим менеджером. Когда впервые услышал об их интересе? Когда я еще выступал за «Черноморец» (U-19), ехал с игры, раздался звонок и на том проводе со мной заговорили по-французски. Я объяснил, что могу воспринимать только английский язык. Мне написали в WhatsApp, завязался с ними разговор, но я не воспринял это всерьез, так как мало чего знал о сборной Конго.
 
 
Представители местной Федерации систематически связывались со мной, предлагали заиграть за молодежную команду, потом за U-23, и когда я начал выступать на серьезном уровне в Премьер-лиге, то поступило предложение дебютировать за национальную сборную. Но на то время у нас в «Олимпике» стояла конкретная задача - попасть в Лигу Европы, и я хотел помочь команде добиться этой цели, тем более, находился в отличной форме. Не хотел распыляться и поучаствовать в историческом моменте для донецкого клуба и для меня. На то время мне предложили прилететь на сборы в Париж, я отказался, но дал слово подумать о вызове на следующий сбор.
 
- Около года назад ты дал интервью, в котором уверял, что мечтаешь играть за сборную Украины... Что изменилось за этот год?
- У меня, как и у каждого футболиста, есть амбиции и персональные цели. Так как я хочу выступать на самом высоком уровне, игра за сборную дает бонусы моей карьере. Я долго ждал интереса к своей персоне от сборной Украины, но так как его не последовало, и я не знаю, как долго это будет тянуться, я принял решение выступать за сборную Конго. Этой команде я по-настоящему важен и если год назад я этого не понимал, то сейчас у меня нет в этом сомнений. Главный тренер и люди из Федерации донесли до меня главное - они меня высоко ценят и хотят, чтобы я много лет играл за сборную.
 
- Перед тем, как согласиться на предложение сборной Конго, советовался ли с семьей или это было твое волевое решение?
- Я чаще всего прошу совет у мамы. Это первый человек, к которому я обращусь по любому вопросу и который направит меня в нужное русло. Она, само собой, переживала, но понимала, что отец находится там и будет кому обо мне позаботиться или дать дельный совет. Она поддержала мой выбор, после чего я дал Конго положительный ответ.
 
 
- В одном из интервью ты сказал: «Не знаю, полечу ли когда-либо в Конго. Кроме обогащения своего внутреннего мира, там больше нечего делать». После недавнего визита не изменил свое мнение?
- Нет, не изменил. Но в Конго живут люди, которые очень любят футбол и поддерживают свою любимую сборную, несмотря ни на что. Я никогда раньше не чувствовал такой поддержки и, возможно, это помогло мне в первой же игре забить свой дебютный мяч в ворота Ганы. Как минимум ради этих болельщиков я буду с нетерпением ждать вызов в сборную и с радостью прилетать туда снова и снова.
 
- Можно ли сравнить футбольную инфраструктуру сборной Конго с инфраструктурой одного из украинских клубов, в которых ты успел поиграть?
- Конечно, в Конго довольно хорошая организация. Медицинская поддержка сборной находится на очень хорошем уровне, возможно, чего-то из того, что есть в Конго, нет даже в «Олимпике». Например, у них очень активно используются крио-процедуры для восстановления футболистов после игр.
 
- А что с нетрадиционной медициной? Шаманы, африканские ритуальные танцы?..
- Нет, с таким не сталкивался, ведь тренерский штаб у нас весь французский.
 
 
- Перед тем, как отправляться в Африку, простого смертного человека ждет довольно неприятная процедура вакцинации. Тебе приходилось через нее проходить?
- Мне объяснили, что перед тем, как туда ехать, нужно было сделать три прививки. Это заняло у меня 10 минут за две недели до моего отъезда. Правда, прививки я делал перед игрой с «Шахтером» и у меня из-за них поднялась температура. Но врачи «Олимпика» привели меня в норму и я отыграл весь матч. После игры температура поднялась снова, но это абсолютно нормально.
 
- Сколько занял у тебя перелет в Конго?
- Сначала летел в Варшаву, оттуда три часа летел в Париж и далее в Конго еще восемь часов. Это было тяжело, но обратная дорога выдалась сущим адом. Я попросил хорошие места, чтобы была возможность в самолете вытянуть ноги (рост Эмерсона 195 см - Авт.). Мне пообещали хорошее место, но в итоге я сидел между годовалыми детьми с их родителями, упершись ногами в кресло соседа. Это была ужасная ночь. Когда прилетел в Киев - мне вообще ничего не хотелось.
 
 
- На подготовку с «Олимпиком» к матчам чемпионата это никак не повлияло?
- Никак не повлияло, потому что я просто не поехал на игру. Я пропустил все подготовительные к игре тренировки и по этой причине тренер не стал на меня рассчитывать.
 
ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ – ЭТО МЕЧТА
 
- Африканские сборные зачастую становятся донорами для французских клубов и для команд из стран Бенилюкса. Ты рассматриваешь этот вызов, как шанс засветиться перед скаутами этих клубов?
- Это очень хорошие чемпионаты. Совсем недавно Денниса Бонавентуре из «Зари» продали в «Брюгге», и я считаю, что для него это хороший шанс проявить себя на европейском уровне и в еврокубках. Бельгия - очень сильный чемпионат, а Франция - это вообще мечта. Я уже не говорю о чемпионатах Германии и Испании.
 
- Что тебе сказал Миньо после сбора с командой?
- Я говорил с ним через своего отца, который владеет французским. И Миньо сказал, что остался доволен мной. Обратил внимание на то, что мне необходимо учить язык, но заметил по моему общению с партнерами по команде, что я действительно хочу играть за Конго. В дальнейшем он на меня рассчитывает, но главное - демонстрировать свой потенциал в клубе. В конце он добавил: «Надеюсь, в следующий раз мы будем разговаривать с тобой уже по-французски».
 
 
- Не могу не затронуть финансовую сторону вопроса. Как с этим вопросом обстоят дела в Конго, и стало ли для тебя это решающим фактором?
- Несмотря на финансовый кризис в Конго, футболистов мотивируют и делают это достаточно неплохо. Даже за то, что ты просто прилетел на сбор - тебе уже платят определенную сумму. И, конечно же, есть поощрения за ничейный или победный результат в матчах за сборную. Всем платят одинаково, несмотря на то, играешь ли ты с первых минут или сидишь на замене. В клубах ситуация обстоит иначе, а здесь, наверное, пытаются создать нужный микроклимат, чтобы вся команда была объединена одной идеей и победным настроем.
 
- В «Олимпике» поздравили с дебютом?
- В Вайбере у нас есть группа, в которой мы общаемся со всеми ребятами, они меня поздравили. Мне было приятно, что некоторые мои партнеры по «Олимпику» смотрели мою игру за Конго.
 
В КОНГО Я УЖЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ ТРОЮРОДНЫЙ ДЕДУШКА
 
- В Конго ты впервые за последние пять лет увиделся со своим отцом. Какие у него впечатления от твоего приезда и дебюта за сборную?
- Он приходил и на тренировки, был на игре. Я, конечно же, соскучился по нему, потому что долгое время мы не виделись, и было небольшое ощущение, что отвык от него. Но это мой родной отец, и я очень рад был его увидеть. Он счастлив, что я дебютировал за Конго, даже несмотря на то, что мы проиграли. На следующий день после игры он познакомил меня со всей нашей семьей и, честно говоря, я даже не предполагал, что у меня есть столько родственников. Вплоть до того, что я там уже чуть ли не троюродный дедушка. Семья очень тепло меня встретила и это было отрадно, ведь я уважаю свои корни.
 
 
- Для Украины у тебя достаточно необычное имя Владис-Эмерсон Иллой-Айет. Кто выбирал для тебя его?
- Я родился в День ангела Владислава, и мама хотела назвать меня Влад, а отец хотел назвать Эмерсон. Для Европы и Африки двойное имя - это нормальное явление.
 
- Отец что-то рассказывал в свое время о Конго?
- Я сильно не расспрашивал. Единственное, мне хотелось узнать бабушку с дедушкой, но, к сожалению, мне не удалось их застать. Хотелось познакомиться с родственниками. У конголезцев есть своя национальная одежда, как у нас вышиванка. Но их культура не так для меня интересна, как мои родственники, с которыми мне хотелось познакомиться.
 
Позже ожидайте вторую часть интервью...

ФОТО - Роман ХОБОТОВ

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digital_summer
      digital_summer, 29.09.2017 09:12
    +3
    Топ-новость канеш, которая уже через 8 часов сместила в закат статьи о наших победы в Лиге Европы, которые между прочим на морально-волевых, что само по себе подвиг - у Зари вообще 16 млн против 170 млн
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    sergrey4
      sergrey4, 29.09.2017 09:26
    0
    Украинец в национальной сборной Конго.
    Парадокс.
    Двухглавый и двуногий, по одной на каждую нацию.
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    sasha1702
      sasha1702, 29.09.2017 09:46
    0
    Да ,збірна України втратила мегазірку
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    mihaill2009
    online
      mihaill2009, 29.09.2017 10:09
    -1
    Интересно а украинского гражданства его лишили?
    Ссылка
    mandrykinua
    online
      mandrykinua, 29.09.2017 10:15
    0
    "У конголезцев есть своя национальная одежда, как у нас вышиванка" - По моему он ощущает себя большим украинцем чем некоторые игроки из сборной.
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