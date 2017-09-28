Группа K. Лацио обыграл Зюлте-Варегем

«Лацио» – «Зюлте-Варегем» – 2:0
Голы: 1:0 – 18 Кайседо, 2:0 – 90 Иммобиле.
«Лацио» – Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Лулич, 79), Луис Фелипе, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 54), Пароло, Ди Дженнаро (Иммобиле, 54), Мурджиа, Марушич, Кайседо.
«Зюлте-Варегем» – Леали, Элен, Бодри (Шапоньич, 85), Хамалайнен, Дерейк, Думбия, де По (Олайинка, 46), Копман, де Фо, Лейя-Исека, Кастанос (Кайя, 46).
Предупреждения: Бодри (50), Лейя-Исека (84).
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«Ницца» – «Витесс» – 3:0
Голы: 1:0 – 16 Плеа, 2:0 – 45 Сент-Максимен, 3:0 – 82 Плеа.
«Ницца» – Кардиналь, Ле Маршан, Жалле, Суке, Данте, Козьелло, Сери (Тамез, 72), Ле-Мелу, Сент-Максимен (Срарфи, 79), Плеа, Балотелли (Ганаго, 73).
«Витесс» – Пасвеер, Кашия, Бюттнер (Файе, 46), Дабо, Мязга, Фор, Сереро (Али, 78), Рашица, Брюнс, Линссен (Маунт, 85), Матавж.
Предупреждения: Балотелли (25), Сереро (31).
Источник — Sport.ua
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