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Юрий ВЕРНИДУБ: «Сегодня фарт улыбнулся нам»

Главный тренер луганской «Зари» прокомментировал победу над «Атлетиком» в матче группового раунда ЛЕ

  • 28.09.2017 23:17
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  • 3 комментария
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от исторической победы своей команды в матче против «Атлетика»:
 
– Понимали, с кем нам предстоит сыграть. Могу сказать только теплые слова в адрес «Атлетика». Команда хорошего уровня. У них нелегкий график. Впереди матч с «Валенсией». Возможно, была недооценка. Думал, будут ротации, но особой ротации не увидел. Только в линии защиты – два крайних защитника и центральный защитник. Все остальные – это ведущие футболисты клуба.
 
Мы сыграли достойно, смогли забить и удержать счет. Хотя, «Атлетик» создал очень много моментов. Сегодня, фарт, о котором мы говорили две игры назад, когда играли против «Карпат» и против «Ворсклы» улыбнулся нам.
 
Большая заслуга линии обороны, вместе с нашим молодым голкипером Андреем Луниным. Я очень рад.
 
– Какими были ваши первые эмоции сразу после финального свистка?
– Радость и гордость за ребят. Удалось достучаться до них. Те слова, которые говорил им вчера перед предыгровой тренировкой и сегодня перед матчем они услышали. Выполнили все, о чем мы договаривались. Если так пойдет и дальше, то у нас все наладиться. По-крайней мере третий матч подряд мы демонстрируем неплохую игру.
 
– Смог ли «Атлетик» вас чем-то удивить?
– Соперник нас ничем не удивил. Прекрасно понимали, что «Атлетик» играет дома. Они любят контролировать мяч. Мы осознанно отдали им этот контроль на их половине поля. Как только они переходили на нашу сторону, мы сразу же вступали в коллективный отбор. Не давали испанцам возможности провести быструю атаку. На мой взгляд, это было заметно. Даже в некоторых моментах свистели трибуны. У них не было дальнейшего развития атаки. Все их любимые зоны были перекрыты.
 
– Капитанская повязка Караваева это всерьез и надолго?
– Саша достоин этой повязки. Если вернется в строй Никита Каменюка, то с капитанской повязкой будет именно он. На данный момент я был в поисках того игрока, который смог бы стать лидером. Ни в коем случае не хочу обидеть ни Славу Чечера, ни Диму Гречишкина, которые одевали повязку ранее. Александр Караваев тот футболист, который, надеюсь, в скором времени снова станет вызываться в Национальную сборную Украины и станет лидером «Зари».
 
– Дмитрий Гречишкин в последних матчах играет не на привычной для себя позиции. Можно ли сказать, что теперь он всегда будет действовать в центре обороны?
– Дима на этой позиции показывает отличную игру. Пока нет смысла что-то менять. Качественных центральных защитников не так много. Дмитрий Гречишкин, как раз качественный центральный защитник.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    Neirobi
      Neirobi, 28.09.2017 23:22
    0
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 28.09.2017 23:35
    0
    Блин. Подумал тут, нам бы 16 простых, но крепких с характером и бьющихся за свой город команд как Заря в чемпионат и никаких многомиллионных клубов-мажорчиков, устраивающих дисбаланс и раздрай в отечественном футболе, и нафиг не надо
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    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 28.09.2017 23:35
    0
    Єдиний толковий тренер в Україні
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