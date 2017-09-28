Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Зенит
3:1
Реал Сосьедад
28.09.2017, FT

Зенит — Реал Сосьедад — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Зенит» — «Реал Сосьедад»

  • 29.09.2017 01:01
  • 95 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Реал Сосьедад» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.