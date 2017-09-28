Юные волыняне освоились в новом чемпионате U-19

Во втором сезоне чемпионата Украины U-19 (первая лига) состоялись уже три тура и постепенно начали формироваться турнирные таблицы в трех группах. Напомним, что во втором сезоне на старт вышли 28 команд (в первом было 18), разбитые на три группы. После трех матчей ни одного очка не потеряли четыре участника — Буковина, Волынь, Колос и УФК-Харьков. Правда, харьковчане, бронзовый призер прошлого чемпионата, провел на один матч меньше.

Группа 1

Буковина поочередно разобралась с МФА (3:2 в гостях), Горняком (4:1 в гостях) и разгромила ДЮСШ Бережаны (10:1). В первых двух матчах по два гола забили Александр Жумыга, Илья Томнюк и Даниэл Раулюк, один — Валентин Рудич.

Буковина в матче с МФА: Гуцул, Постолакий, Кузык, Томнюк, Рудич, Раулюк, Мельничук (Бута, 46; Перчула, 86), Павлович (Павлюкович, 74), Жумыга (Сименюк, 64; Жижиян, 90), Мунтян (Ковальчук, 72), Гакман.

Буковина в матче с Горняком: Гуцул, Шихайлов (Прокопчук, 90), Кузык, Томнюк, Рудич, Раулюк, Павлюкович, Павлович (Жижиян, 87), Жумыга (Шутак, 82), Гакман (Гураль, 87), Ковальчук (Бута, 70).

Волынь разгромила Горняк (7:1 дома), ДЮСШ Тернополь (4:0 дома) и обыграла Нику (3:2 в гостях). В первом матче покер оформил Назарий Ныч, по голу забили Даниил Бескоровайный, Максим Сасовский и Илья Тимошенко.

Состав Волыни в этом матче: Глушко (Пушкарчук, 81), Бабяк (Ожеховский, 73), Морозович, Тракало, Бескоровайный (Сабатюк, 69), Билич (Гарсиев, 55), Тимошенко, Ясковец (Сасовский, 61), Гладун (Мосиюк, 64), Дмитренко, Ныч (Богомаз, 65).

Несложно заметить, что многие волыняне в прошлом сезоне поиграли в чемпионатах U-19 и U-21 под эгидой УПЛ, а некоторые даже сыграли в элитном дивизионе за первую команду.

Группа 2

Колос в первом туре минимально обыграл Оболонь-Бровар — 1:0, во втором в гостях справился с Полесьем (2:0), а в третьем — с Любомиром (2:1). В первых двух матчах по голу забили Кирилл Николаев, Алексей Федоров и Олег Выговский.

Состав Колоса в первом туре: Котовый, Шындыр, Фильчаков, Сягровский, Рожко, Чушенко, Нагорнюк (Каторгин, 73), Радченко (Кошляк, 60), Федоров (Давыденко, 46; Чорноштан, 79), Выговский (Николаев, 46), Гыда (Ревин, 88).

Во втором туре Колос выглядел так: Котовый, Шындыр, Фильчаков, Сягровский, Чушенко, Рожко, Каторгин (Ревин, 90), Федоров (Кошляк, 85), Николаев (Выговский, 68), Радченко (Мельник, 63), Гыда (Нагорнюк, 78).

Группа 3

УФК-Харьков свой матч первого тура с Черкасским Днепром сыграет 1 ноября (в этот же день Барса примет Олимпик-СДЮШОР-2 — это игра второго тура). Харьковчане во втором туре победили дома Днепр-1 (2:0), в третьем — на выезде Олимпик-СДЮШОР-2 (6:2).

Но лидирует Маолдис, потерпевший поражение в первом туре от Гелиоса на его поле (0:1). После этого днепряне в гостях обыграли Черкасский Днепр (3:2) во втором туре и разгромили Обрий дома — 5:0).