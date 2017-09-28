Эстерсунд — Герта — 1:0. Видеообзор матча

Хах набрали більше за німців ))) цього року вони чомусь в ауті...

Кстати, наши в 3-х победах от Бельгии (т.е. еще 6 очков - и мы будем впереди них)...

а наши должны бельгию обойти, у них оба клуба на вылет идут, помяните мое слово

да уж, чудо из чудес

Что поразило за этих 3 игровых дня. что 6 немецких клубов не набрали ни одного очка.