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Атлетик
0:1
Заря
28.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик — Заря — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Атлетик» — «Заря»

  • 29.09.2017 00:41
  • 341 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. «Атлетик» — «Заря»
© ФК Заря. «Атлетик» — «Заря»

В поединке группового этапа Лиги Европы «Атлетик» — «Заря» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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