Группа I. Ред Булл минимально выиграл у Марселя

«Ред Булл» – «Марсель» – 1:0
Гол: 1:0 – 73 Дабур.
«Ред Булл» – Вальке, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Шлагер (Атанга, 59), Самассеку, Вольф, Эдара, Бериша, Дабур.
«Марсель» – Пеле, Роланду, Рами, Эвра, Камара, Товен (Н`Жи, 74), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 77), Сансон, Лопес (Митроглу, 79), Сарр, Жермен.
Предупреждения: Замбо-Ангисса (78), Чалета-Цар (85), Камара (89).
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«Коньяспор» – «Витория Гимараэш» – 2:1
Голы: 1:0 – 24 Араз, 2:0 – 48 Милошевич, 2:1 – 74 Уртадо.
«Коньяспор» – Кырынтылы, Скубиц, Филипович, Туран, Милошевич (Фындыклы, 90), Йонссон, Бурабия, Шахинер, Араз (Бора, 75), Фофана, Эзе (Эвуна, 80).
«Витория Гимараэш» – Жоау Мигел, Жоау Аурелиу, Конан, Жубал, Педро Энрике (Морену, 46), Вакасо (Франсишку Рамуш, 46), Уртадо, Рафинья, Селис, Элдон, Эступиньян (Элдер Феррейра, 72).
Предупреждения: Эзе (61), Жубал (61), Туран (64), Селис (76).
Источник — Sport.ua
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