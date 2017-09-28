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Группа H. Арсенал на выезде победил БАТЭ

«Кельн» минимально уступил «Црвене Звезде»

  • 28.09.2017 22:44
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Getty Images
© Getty Images
«Кельн» – «Црвена Звезда» – 0:1
Гол: 0:1 – 30 Боачи.
 
«Кельн» – Хорн, Соренсен, Хайнц, Ольковски (Клеменс, 76), Хорхе Мере (Битенкур, 46), Озджан, Рауш, Йойич, Леманн, Кордоба, Гирасси (Осако, 46).
«Црвена Звезда» – Борян, Гобелич, Бабич, Стойкович, Срнич, Крстичич (Рачич, 78), Доналд, Ле Таллек, Канга, Радонич (Милич, 73), Боачи (Пешич, 63).
 
Предупреждения: Канга (39), Бабич (45), Гобелич (45), Ольковски (54), Хорн (80).
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БАТЭ – «Арсенал» – 2:4
Голы: 0:1 – 9 Уолкотт, 0:2 – 22 Уолкотт, 0:3 – 25 Холдинг, 1:3 – 28 Иванич, 1:4 – 49, пенальти Жиру, 2:4 – 67 Гордейчук.
 
БАТЭ – Щербицкий, Гайдучик, Поляков (Володько, 24), Милунович, Драгун, Риос, Стасевич, Володько (Бага, 85), Иванич, Родионов (Сигневич, 55), Гордейчук.
«Арсенал» – Оспина, Мустафи, Мертесакер, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Нкетиа, 89), Уилшер, Эль-Ненни, Уолкотт, Жиру, Нелсон (Таби, 79).
 
Предупреждения: Драгун (48), Милунович (64), Иванич (87).

 

Источник — Sport.ua

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