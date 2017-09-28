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Группа G. Лугано уступил Стяуа, Виктория Пльзень победила Хапоэль

Во втором тайме бухарестский клуб переломил ход матча

  • 28.09.2017 22:23
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«Виктория» Пльзень – «Хапоэль» Беэр-Шева – 3:1
Голы: 1:0 – 29 Петржела, 1:1 – 69 Нвакаэме, 2:1 – 76 Копиц, 3:1 – 89 Бакош.
 
«Виктория» Пльзень – Грушка, Гейда, Гавел, Ржезник, Гаек, Горшава, Грошовски, Коларж (Иваншиц, 74), Петржела (Земан, 62), Копиц, Крменчик (Бакош, 85).
«Хапоэль» Беер-Шева – Гореш, Эльхамед, Корхут, Эло, Таа, Ради, Браун (Охана, 80), Меликсон (Куэнка, 80), Огу, Саар (Нвакаэме, 63), Пекхарт.
 
Предупреждения: Саар (47), Гавел (55), Таа (86).
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«Лугано» – «Стяуа» – 1:2
Голы: 1:0 – 14 Боттани, 1:1 – 58 Будеску, 1:2 – 64 Жуниор.
 
«Лугано» – да Коста, Големич, Сульмони, Дапрела, Михайлович, Мариани (Чулина, 75), Ледесма, Чрнигой (Бну-Марзук, 75), Саббатини, Боттани (Милосавлевич, 71), Герндт.
«Стяуа» – Ницэ, Бэлаше, Планич, Жуниор, Бензар, Филипе Тейшейра, Пинтилий, Попеску (Ман, 46), Будеску (Филип, 81), Гноэре (Коман, 66), Тэнасе.
 
Предупреждения: Дапрела (15), Пинтилий (52), Михайлович (85), Бну-Марзук (90).

 

Источник — Sport.ua

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