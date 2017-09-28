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Группа L. Зенит обыграл Реал Сосьедад, Русенборг выиграл у Вардара

Оба матча в квартете закончились со счетом 3:1 в пользу хозяев

  • 28.09.2017 22:09
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Getty Images
© Getty Images
«Зенит» – «Реал» Сосьедад  3:1
Голы: 1:0 – 5 Ригони, 2:0 – 24 Кокорин, 2:1 – 41 Льоренте, 3:1 – 60 Кокорин.
 
«Зенит» – Лунев, Мевля, Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Паредес (Дзюба, 88), Краневиттер, Ригони (Ерохин, 74), Дриусси (Полоз, 80), Кокорин.
«Реал» Сосьедад – Рульи, Элустондо, де ла Белья, Одриосола, Льоренте, Сурутуса, Пардо (Ильярраменди, 74), Каналес, Прието (Хуанми, 65), Янузай, Баутиста (Виллиан Жозе, 61).
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«Русенборг» – «Вардар» – 3:1
Голы: 1:0 – 25, пенальти Бендтнер, 2:0 – 56 Конрадсен, 3:0 – 68 Хеденстад, 3:1 – 90 Алвес.
 
«Русенборг» – Хансен, Мелинг, Шелвик, Хеденстад, Региниуссен, Лундему (Расмуссен, 86), Конрадсен (Троннсен, 78), Йенсен, Адегбенро, де Ланле (Евтович, 78), Бендтнер.
«Вардар»  Гачевски, Амбарцумян (Маркович, 85), Муслиу, Грнчаров, Демири, Глигоров, Барсегян (Стойчевски, 76), Блажевски, Джигаури, Николов (Исени, 76), Алвес.
 
Предупреждения: Муслиу (23), Джигаури (41), Демири (42), Шелвик (79).

 

Источник — Sport.ua

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