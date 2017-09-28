Группа L. Зенит обыграл Реал Сосьедад, Русенборг выиграл у Вардара

«Зенит» – «Реал» Сосьедад – 3:1
Голы: 1:0 – 5 Ригони, 2:0 – 24 Кокорин, 2:1 – 41 Льоренте, 3:1 – 60 Кокорин.
«Зенит» – Лунев, Мевля, Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Паредес (Дзюба, 88), Краневиттер, Ригони (Ерохин, 74), Дриусси (Полоз, 80), Кокорин.
«Реал» Сосьедад – Рульи, Элустондо, де ла Белья, Одриосола, Льоренте, Сурутуса, Пардо (Ильярраменди, 74), Каналес, Прието (Хуанми, 65), Янузай, Баутиста (Виллиан Жозе, 61).
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«Русенборг» – «Вардар» – 3:1
Голы: 1:0 – 25, пенальти Бендтнер, 2:0 – 56 Конрадсен, 3:0 – 68 Хеденстад, 3:1 – 90 Алвес.
«Русенборг» – Хансен, Мелинг, Шелвик, Хеденстад, Региниуссен, Лундему (Расмуссен, 86), Конрадсен (Троннсен, 78), Йенсен, Адегбенро, де Ланле (Евтович, 78), Бендтнер.
«Вардар» – Гачевски, Амбарцумян (Маркович, 85), Муслиу, Грнчаров, Демири, Глигоров, Барсегян (Стойчевски, 76), Блажевски, Джигаури, Николов (Исени, 76), Алвес.
Предупреждения: Муслиу (23), Джигаури (41), Демири (42), Шелвик (79).
Источник — Sport.ua
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