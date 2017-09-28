Группа L. Зенит обыграл Реал Сосьедад, Русенборг выиграл у Вардара

Вот это Празник от Зорьки перед сном Ну просто сверхмолодцы!

ну нарешті хоть в кінці матчу заграли)

Раздевалочная пиздюлина дает свои плоды.

Кум просипайся вже 2:2 ще є час можливо все

мля Беседин просрал голевую по сути атаку. пусть и после ошибки защитника

Динамо походу так бабло рубит. После первого летим, кэф нормальный, а во втором отрабатываем хоро...

мля Беседин просрал голевую по сути атаку. пусть и после ошибки защитника

ДК прибавили ну и Партизан в стиле наших команд решил удержать результат отдав мяч совсем.

Бля, какой-то дворовой Партизан, с какой-то Сербии. И столько проблем...