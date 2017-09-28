Стриптиз клуб стал спонсором ДЮСШ по футболу Полесье

Новым спонсором житомирской ДЮСШ по футболу «Полесье» стал эротик бар «Рафинад». Упрощенный логотип бара появился на игровой форме «Полесье-2» (дети 2004 года рождения).

В футболках с лого «Рафинад» на груди команда сыграла стартовый поединок детско-юношеского чемпионата Житомирской области, который состоялся в Житомире на стадионе «Спартак».

При этом из оригинального логотипа, который красуется на фасаде бара, убрали сердце с крыльями, но оставили узнаваемую надпись с большими «Р» в начале и «D» в конце.

Примечательно, что эмблема «спонсора» появилась на футболках на груди слева – там, где всегда размещается исключительно эмблема школы или футбольного клуба.

Как эротик-бар помогает житомирской футбольной школе в настоящее время не известно.