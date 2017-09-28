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Стриптиз клуб стал спонсором ДЮСШ по футболу Полесье

Как эротик-бар помогает житомирской футбольной школе в настоящее время не известно

  • 28.09.2017 21:52
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Новым спонсором житомирской ДЮСШ по футболу «Полесье» стал эротик бар «Рафинад». Упрощенный логотип бара появился на игровой форме «Полесье-2» (дети 2004 года рождения).
 
В футболках с лого «Рафинад» на груди команда сыграла стартовый поединок детско-юношеского чемпионата Житомирской области, который состоялся в Житомире на стадионе «Спартак».
 
При этом из оригинального логотипа, который красуется на фасаде бара, убрали сердце с крыльями, но оставили узнаваемую надпись с большими «Р» в начале и «D» в конце.
 
 
Примечательно, что эмблема «спонсора» появилась на футболках на груди слева – там, где всегда размещается исключительно эмблема школы или футбольного клуба.
 
 
Как эротик-бар помогает житомирской футбольной школе в настоящее время не известно.

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