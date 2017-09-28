Шахтер на матче с Карпатами впервые организует музыкальный фестиваль

На матче 11 тура УПЛ «Шахтер» – «Карпаты», который пройдет 1 октября в Харькове, помимо футбола, также будет организована масштабная культурная программа для болельщиков – музыкальный фестиваль International Music Day. Подобные активности для болельщиков пройдут в Харькове впервые.

Перед матчем вокруг ОСК «Металлист» состоятся выступления харьковских музыкальных коллективов, которые прошли конкурсный отбор: Дуэтов «Single Ladies» и «Double Acoustic», групп «А4» и AIRSOWND.

В чаше стадиона до матча, в перерыве и после игры для болельщиков будут играть DJ Fed и MC Заряд. Предусмотрена развлекательная программа с конкурсами.

Напомним, что матч «Шахтер» – «Карпаты» пройдет в Харькове 1 октября. Начало матча – в 17.00. Начало музыкальных выступлений – в 15.00.