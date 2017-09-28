Сладкий вкус сенсации: Заря в Бильбао обыграла Атлетик

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«Атлетик» (Бильбао) - «Заря» (Луганск) - 0:1 (0:1)
- Игорь Харатин, 26
«Атлетик»: Яго Эррерин, Микель Сан-Хосе, Эмерик Лапорт, Энеко Боведа, Беньят Эчебаррия (Агер Акетче, 77), Ксавьер Этчеита (Андер Итурраспе, 56), Рауль Гарсия, Аритц Адуриц, Икер Муниаин, Энрик Саборит (Иньиго Кордоба, 65), Иньяки Уильямс
«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Силас (Артем Гордиенко, 53), Артем Сухоцкий, Максим Лунёв (Вячеслав Чечер, 83), Евгений Опанасенко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов (Владислав Кочергин, 64), Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин
- Евгений Опанасенко, 58. Артем Гордиенко, 68. Александр Андриевский, 81. Владислав Кочергин, 90+2.
Арбитр: Халис Озкахья (Турция)
Удары (в створ): 16 (4) - 7 (4)
Угловые: 7 - 1
Оффсайды: 3 - 1
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания)
АТЛЕТИК - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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