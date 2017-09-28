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Сладкий вкус сенсации: Заря в Бильбао обыграла Атлетик

Команда Юрия Вернидуба, вопреки прогнозам, сумела обыграть «Атлетик» на выезде

  • 28.09.2017 21:56
  • 2858 просмотров
  • 41 комментария
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sportarena.com, Александр Караваев
© sportarena.com, Александр Караваев

Отчет о матче ожидайте позже.
 

«Атлетик» (Бильбао) - «Заря» (Луганск) - 0:1 (0:1)

- Игорь Харатин, 26

«Атлетик»: Яго Эррерин, Микель Сан-Хосе, Эмерик Лапорт, Энеко Боведа, Беньят Эчебаррия (Агер Акетче, 77), Ксавьер Этчеита (Андер Итурраспе, 56), Рауль Гарсия, Аритц Адуриц, Икер Муниаин, Энрик Саборит (Иньиго Кордоба, 65), Иньяки Уильямс

«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Силас (Артем Гордиенко, 53), Артем Сухоцкий, Максим Лунёв (Вячеслав Чечер, 83), Евгений Опанасенко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов (Владислав Кочергин, 64), Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин

- Евгений Опанасенко, 58. Артем Гордиенко, 68. Александр Андриевский, 81. Владислав Кочергин, 90+2.

Арбитр: Халис Озкахья (Турция)

Удары (в створ): 16 (4) - 7 (4)
Угловые: 7 - 1
Оффсайды: 3 - 1

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания)

АТЛЕТИК - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Lawyer
    online
      Lawyer, 28.09.2017 22:07
    0
    Хто б міг подумати, що після 2 турів буде такий результат у таблиці турнірній.
    Шведи
    Зоря
    Герта
    Атлетик

    Всі думали, що буде абсолютно дзеркально!
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